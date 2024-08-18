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تطبيق جديد يقيّم أداء منصات الذكاء الاصطناعي

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 18-08-2024 03:16 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة برايميت لابس، المتخصصة في تقييم الأداء، تطبيقاً جديداً باسم «جيك بنش إيه.آي 1.0» للأجهزة التي تعمل بنظم التشغيل أندرويد ولينكس وماك أو.إس وويندوز.


ويطبق التطبيق الجديد مبادئ «جيك بنش» على أداء تقنيات ومنصات الذكاء الاصطناعي، من تعليم الآلة والتعليم العميق وغيرهما، في محاولة لوضع معايير موحدة لتصنيف الأداء في مختلف المنصات.


وأشار موقع «تك كرانش»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن الإصدار الجديد يأتي خلفاً للإصدار جيك بنش إم.إل (تعليم الآلة) الذي صدر عام 2021، ونسخته الحالية هي «جيك بنش إم.إل 0.6».


وقالت شركة برايميت لابس عن تغيير الاسم: «لكي نضمن فهم كل شخص من المهندسين إلى مقيمي الأداء ما يفعله هذا المقياس وكيف يعمل، شعرنا أن الوقت قد حان للتحديث»، وهو ما تم بالفعل مع طرح التطبيق «جيك بنش إيه.آي 1.0».


يُذكر أن شركة الذكاء الاصطناعي أوبن إيه.آي، المطورة لمنصة الذكاء الاصطناعي الأشهر شات جي.بي.تي، أعلنت قبل أيام عن نسخة جديدة من مقياس أداء الذكاء الاصطناعي الخاص بها باسم «إس.دبليو.إي-بنش فريفايد».


ويعتمد هذا المقياس على التحقق البشري، إذ يستخدم التحقق البشري لتحديد فاعلية نماذج الذكاء الاصطناعي في حل مشكلات العالم الحقيقي.

البيان

gnews

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