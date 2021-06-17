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الخميس، 17-06-2021 03:00 م

تطبيق يحدد ما إذا كانت القطط تشعر بالسعادة أم لا

مياو-توك-بوابة-اوكرانيا


الوكيل الإخباري - طرحت شركة “Sylvester.AI” مؤخراً تطبيقاً ذكياً يساعد مالكي القطَط على معرفة الحالة المزاجية لتلك الحيوانات الأليفة، والتأكد مما إذا كانت تشعر بالسعادة أم لا.

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ويحمل هذا التطبيق اسم “Tably”، ويمكنه استخدام صورة القطة لتحديد مستوى سعادتها بناءً على تعابير وجهها، وفق ما ذكر موقع “wired” الالكتروني.


وفعلياً، يعتمد “Tably” على التعلم الآلي ومقياس Feline Grimace Scale (FGS)، وهو أداة تم التحقق من صحتها علمياً لتقييم الألم الحاد في القطط استناداً إلى التغييرات في تعبيرات الوجه. وبشكل أساسي، فإن هذا المقياس يمكنه فك رموز وجوه القِطط غير القابلة للفهم.


ووفقاً للخبراء، فإنّ التحدي الكبير مع القِطط يكمن في أنها لا تعبّر عن وضعها عندما تكون في حالة ألم، إنما تذهب وتختبئ.

 

المصدر - أخبار الأن 

 




 

 


 

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