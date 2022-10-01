السبت 01-10-2022
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السبت، 01-10-2022 01:21 م

تطبيق يمكنه العثور على الأغنية التي تدندن بها

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة ديزر في بيان صحفي أن منصتها تحتوي الآن على ميزة جديدة داخل التطبيق تتيح لك تحديد اللحن العالق في رأسك.

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وكل ما عليك القيام به هو فقط همهمة أو غناء أو دندنة أجزاء من الأغنية التي تريد البحث عنها، وسيقوم التطبيق بالعثور عليها نيابة عنك ويسمح لك بإضافتها إلى قوائم التشغيل الخاصة بك.


ومع ذلك، ونظراً لأن هذه ميزة جديدة تماماً، فقد تواجه بعض المشكلات معها، مثل، على سبيل المثال، عدم التعرف على الأغنية التي تقوم بدندنتها. ولكن كما صرحت ألكسندرا ليلوب، نائب الرئيس للمنتج في ديزر ستستمر الشركة في تحسين الخوارزمية، وستصبح الميزة أسرع وأكثر دقة بمرور الوقت.


ولاستخدام الميزة الجديدة، افتح تطبيق Deezer وابحث على علامة التبويب بحث، وانقر فوق زر SongCatcher وبشكل افتراضي، سيحاول التطبيق التعرف على الأغنية التي يتم تشغيلها من حولك، ولكن بضغطة زر، يمكنك اختيار العثور على الأغنية التي تقوم بدندنتها بدلاً من ذلك.


وتعمل الميزة أيضاً مع Deezer Free لذا في المرة القادمة التي تكون فيها أغنية عالقة في رأسك، يمكنك فقط تنزيل ديزر واستخدامه للعثور عليها من أجلك. أو يمكنك فقط استخدام ميزة البحث المضمنة في تطبيق غوغل، وما عليك سوى النقر على الميكروفون للبحث الصوتي، والضغط على الزر "بحث عن أغنية"، ثم ابدأ في ترديد الأغنية.

 

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