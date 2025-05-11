تطبيق Threads يطرح ميزة الشفافية الجديدة وإعلانات الفيديو لأول مرة

تشبه هذه الميزة الجديدة لوحة معلومات حالة الحساب التي توفرها منصتا إنستجرام وفيسبوك، حيث تظهر للمستخدمين تفاصيل حول وقت إزالة المحتوى المنشور أو تقليص ظهوره في خلاصات الأخبار.
تهدف هذه الميزة إلى تسهيل معرفة المستخدمين عند اتخاذ أي إجراء ضد حساباتهم، مما يساعد في تجنب العقوبات في المستقبل واستعادة المحتوى أو الميزات التي يعتقدون أنها قُيّدت عن طريق الخطأ. يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الميزة الآن من خلال قسم "الحساب" في قائمة الإعدادات.
في خطوة أخرى نحو تعزيز إيرادات المنصة، أعلنت Meta عن بدء اختبار إعلانات الفيديو على Threads. وفقًا لما صرحت به Meta في مؤتمر IAB NewFronts، سيجري المعلنون تجارب على مقاطع الفيديو بتنسيق 19:9 أو 1:1، والتي ستعرض ضمن نتائج بحث مستخدمي Threads إلى جانب المحتوى العضوي. تأتي هذه التجربة بعد إطلاق الإعلانات على المنصة لأول مرة في يناير الماضي، ثم توسيعها عالميًا الشهر الماضي.
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