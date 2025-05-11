تطبيق Threads يطرح ميزة الشفافية الجديدة وإعلانات الفيديو لأول مرة

الوكيل الإخباري- أضاف تطبيق Threads ميزة جديدة تسهم في زيادة الشفافية على المنصة، حيث أصبحت الميزة تُتيح للمستخدمين معرفة كيفية معاقبة حساباتهم بسبب مخالفات لقواعد المنصة. تأتي هذه الخطوة لتعزيز قدرة المستخدمين على فهم الإجراءات المتخذة ضد حساباتهم بشكل أكثر وضوحًا.

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تشبه هذه الميزة الجديدة لوحة معلومات حالة الحساب التي توفرها منصتا إنستجرام وفيسبوك، حيث تظهر للمستخدمين تفاصيل حول وقت إزالة المحتوى المنشور أو تقليص ظهوره في خلاصات الأخبار.

كما يتم إظهار المنشورات التي لا يمكن التوصية بها بسبب مخالفتها إرشادات مجتمع Threads، بالإضافة إلى إشعار المستخدمين في حال تعرضهم للحظر من استخدام بعض الميزات. وفي حال اعتقد مستخدمو Threads أن العقوبة المفروضة عليهم غير صحيحة، توفر لوحة المعلومات هذه تسهيلات لتقديم طلب استئناف.



تهدف هذه الميزة إلى تسهيل معرفة المستخدمين عند اتخاذ أي إجراء ضد حساباتهم، مما يساعد في تجنب العقوبات في المستقبل واستعادة المحتوى أو الميزات التي يعتقدون أنها قُيّدت عن طريق الخطأ. يمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الميزة الآن من خلال قسم "الحساب" في قائمة الإعدادات.

في خطوة أخرى نحو تعزيز إيرادات المنصة، أعلنت Meta عن بدء اختبار إعلانات الفيديو على Threads. وفقًا لما صرحت به Meta في مؤتمر IAB NewFronts، سيجري المعلنون تجارب على مقاطع الفيديو بتنسيق 19:9 أو 1:1، والتي ستعرض ضمن نتائج بحث مستخدمي Threads إلى جانب المحتوى العضوي. تأتي هذه التجربة بعد إطلاق الإعلانات على المنصة لأول مرة في يناير الماضي، ثم توسيعها عالميًا الشهر الماضي.