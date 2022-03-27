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الأحد، 27-03-2022 09:53 ص

تطبيق Zoom يحصل على ميزات جديدة

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الوكيل الإخباري - أعلن القائمون على تطبيق Zoom عن إدخال ميزات جديدة على التطبيق ليصبح أكثر عملية وفائدة للمستخدمين.

وجاء في منشور على الموقع الرسمي لـ Zoom "يسعدنا أن نعلن عن جولة جديدة من التحديثات لمنصاتنا، التحديثات الجديدة تتضمن ميزات ستساعد المستخدمين على الاتصال والتعاون ومشاركة الآخرين لخلق تجارب لاتنسى".

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ومن بين الميزات التي سيحصل عليها التطبيق ميزة "الآفتار" المعدّلة، والتي ستسمح للمستخدمين من صنع صور رمزية له في اجتماعات ومكالمات الفيديو عبر Zoom.

كما مكّن القائمون على Zoom أصحاب غرف الاتصالات ممن بثوا ندواتهم واجتماعاتهم عبر منصات Twitch بشكل مباشر.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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