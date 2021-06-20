الأحد 20-06-2021
الوكيل الاخباري

إجراءات تخفيفيّة متعلّقة بتحصيل الأموال في إقليم البترا

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

التربية : سنجري التصويب المطلوب على استيضاح ديوان المحاسبة

تطورات عودة عمل صالات الأفراح بالاردن

القبض على عراقي حاول التسلل إلى الأردن

لقاء مرتقب لرئيس الوزراء وترقب لأمر دفاع جديد

الامن العام يكشف تفاصيل الاعتداء على شاب في اربد

الملك يوجه الحكومة بتطوير القطاعات الاقتصادية بالتعاون مع القطاع الخاص

لجنة الاوبئة : الجرعة الثانية من المطاعيم مهمة جدا

لجنة الاوبئة : الوضع حرج ويتطلب الالتزام

الأحد، 20-06-2021 04:15 م

تعرف على أفضل الطرق لحماية هاتفك من الحرارة خلال الصيف

143-101145-tips-protect-smartphones-damages-heat-water-sand_700x400


الوكيل الاخباري - كشفت صحيفة روسية عن أفضل الطرق المتوفرة لحماية ووقاية الهاتف الذكي من الحرارة وبالتالي عدم تلفه السريع.

اضافة اعلان


ومن أفضل الطرق والنصائح التي أعدتها صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية هي:


- لا تترك الهاتف الذكي أمام أشعة الشمس، إذ غالبا ما يقوم المستخدمون بترك هواتفهم الذكية في الخارج أمام أشعة الشمس الحارقة ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية ويؤثر على عملها وعمرها في الاستخدام.


- كما نصحت خلال ارتفاع الحرارة عدم وضع الهاتف في غطاء خاص، وخصوصا إذا كان مصنوعا من الجلد وأسود اللون، حيث أنه سيكون عرضة لامتصاص أشعة الشمس والحرارة في وقت واحد.


- كما اعتبر بعض الخبراء أنه خلال ارتفاع الحرارة وتواجد المستخدم في منطقة حارة تغطيها أشعة الشمس فلا بد من أن يقوم بإغلاق معظم التطبيقات على الهاتف واستخدام القليل منها فقط، لأن ذلك سيخفف من عمل الهاتف وبالتالي لن يتعرض الهاتف للحرارة.


- كما نصح البعض بعدم شحن الهاتف الذكي مباشرة أمام الشمس لأنها فكرة سيئة للغاية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى فشل الجهاز في أسوأ الأحوال، أو استبدال البطارية في أحسن الأحوال.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1048401407_0_325_3072_1987_1000x541_80_0_0_fe0d499d7b3b9c5eed0bbe1af68360d1

يوتيوب يطرح ميزة جديدة لمستخدمي آبل

instagram-reels

إنستغرام توسع إعلانات Reels

halo-app-body-feature

امازون يطرح ميزة لحساب نسبة الدهون في الجسم

images

سناب شات يزيل ميزة مرشح السرعة .. لهذا السبب

android-device-identifiers-featured

ابرز الطرق لحل مشكلة عدم ظهور التنبيهات عبر اندرويد

شعار-تويتر-800x549

تويتر يتيح ميزة جديدة لمضيفي spaces

أخبار متعلقة
ba5d0d11-23d2-4886-84d4-695e333dc97b

بهذه الطريقة تشغلون واتساب على أكثر من رقم

تغيير-أيقونات-التطبيق-في-الآيفون-مع-نظام-تشغيل-iOS-14-780x470

خطوات تغيير أيقونات الآيفون

download (1)

كيف تبحث عن مصدر الصورة عبر الهاتف؟

طرق-إغلاق-جهاز-الحاسوب-في-نظام-ويندوز

نصائح للوقاية من متلازمة رؤية الكمبيوتر

0793bcde-8dba-11e9-b2aa-5ba392ab87ab_image_hires_074750

أقوى منافس لـ واتساب.. هل يدعم تيليجرام إجراء مكالمات الفيديو؟

resize

هجوم الكتروني لأكبر شركة تصنيع لحوم في العالم .. لهذا السبب