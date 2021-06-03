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الخميس، 03-06-2021 11:21 ص

تعرف على ابرز الطرق لنقل الصور من Google Photos إلى iCloud

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الوكيل الإخباري - قررت جوجل أن تجعل Google Photos خدمة مدفوعة، وهذا يعني دفع الأموال للحصول على المزيد من مساحة التخزين، وهذا القرار لن يؤثر على صورك القديمة المخزنة عليها بالفعل، ولكن يرغب الجميع في نقل الصور لتكون معًا في مكان واحد.

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الطريقة الأولى تحميل جميع الصور دفعة واحدة:

 

وتستطيع تحميل جميع الصور دفعةً واحدة من Google Photos، وهو الاختيار الأفضل لمن يرغب في نقل جميع الصور بدلًا من الاختيار بين هذه الصور.


ويمكنك تحميلها عبر الخطوات التالية :

 

1 - التوجه إلى هذا الموقع، وتستطيع من خلاله تحميل جميع بياناتك المخزنة لدى جوجل مثل الصور وأرقام الهواتف وإعدادات هواتف أندرويد أيضاً.

2 - وحتى تتمكن من نقل الصور والفيديو فقط قم باختيار Deselect All من الجانب الأيمن للنافذة.
3 - الإتجاه للأسفل ووضع علامة إلى جانب Google Photos فقط.

4- وبعد ذلك الضغط على زر الخطوة التالية أسفل النافذة، وهذا يسمح باختيار

حجم الملفات وكيفية تقسيمها.

5- ثم الضغط على Create Export، وقد تأخذ هذه العملية ساعات أو أيام بحسب كمية الصور والملفات المخزنة على Google Photos.
6 - ويمكنك أن تترك الصفحة مفتوحة أو أن تغلقها وتنتظر رسالة بريد إلكتروني من جوجل تخبرك بأن ملفاتك جاهزة للتحميل.

 

الطريقة الثانية: اختيار صور بعينها للاحتفاظ بها والتخلص من الصور الباقية:

 

1 - ويمكنك تحديد صور بعينها من خلال موقع Google Photos على الحاسب أو من خلال تطبيقات الخدمة على الهواتف.
2 - وتستطيع الوصول إلى موقع Google Photos من هنا، ثم تحديد الصور التي ترغب في تحميلها عبر الضغط على علامة التحديد أعلى الصورة.

3- وعندما تنتهي من تحديد جميع الصور التي ترغب في تحميلها، فإنك تستطيع تحميلها من خلال الضغط على علامة النقاط الثلاثة في أعلى الشاشة إلى جهة اليسار وثم اختيار Download.
4 - ويمكنك تحميل الصور من تطبيقات الهواتف بالطريقة نفسها، ولكن بالطبع تأخذ وقتًا أطول.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 




 

 


 

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