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الجمعة، 25-08-2023 10:15 ص

تعرف على الميزة الجديدة التي أطلقها "واتساب"

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الوكيل الاخباري- أطلق تطبيق "واتس آب" تحديثا يجعل تسمية مجموعات الدردشة شيئا من الماضي.

يمكن للمستخدمين الآن إنشاء مجموعات بدون أسماء، وستتم تسميتها ببساطة بأسماء الأعضاء.

وقال مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـMeta، الشركة الأم لـ "واتس آب": "جعل الأمر أسهل لبدء مجموعات "واتس آب" من خلال تسميتها بناء على الأشخاص الموجودين في الدردشة عندما لا ترغب في الخروج باسم آخر".

ويأمل "واتس آب" أن تكون الميزة الجديدة مفيدة عندما تحتاج إلى إنشاء مجموعة على عجل، أو عندما لا يكون لديك موضوع مجموعة في الاعتبار.

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وأوضح "واتس آب": "تم تصميم اسم المجموعة مع أخذ الخصوصية في الاعتبار، وسيظهر بشكل مختلف لكل مشارك، بناء على كيفية حفظ جهات الاتصال الخاصة بهم في هواتفهم".

وسيتم طرح هذه الميزة عالميا خلال الأيام القليلة المقبلة.

تأتي الأداة الجديدة بعد فترة وجيزة من إعلان "واتس آب" أنه يمكنك الآن إرسال الصور بجودة HD.

ويقول "واتس آب" إن الميزة الجديدة مناسبة "لللحظات الخاصة التي تريد أن يستمتع بها الأصدقاء والعائلة بكل التفاصيل الصغيرة".

لتجربتها بنفسك، ما عليك سوى فتح تطبيق "واتس آب" والنقر على المحادثة التي ترغب في إرسال صورة عالية الدقة إليها.

 

 




 

 


 

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