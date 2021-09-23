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الخميس، 23-09-2021 02:12 م

تعرف على جميع أنواع تراخيص تفعيل الويندوز

تعرف على الفروقات بين جميع إصدارات الويندوز وكل النسخ المتاحة للتحميل


الوكيل الإخباري - حققت شركة مايكروسوفت نجاحًا كبيرًا بنظام تشغيل ويندوز لأكثر من عقدين كاملين، وكما نعلم فإن النظام يأتي بشكل مدفوع وهو أمر مفهوم نظرًا لأنه واحد من أهم منتجات الشركة.

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ويتوفر نظام التشغيل الأشهر بأكثر من نوع من التراخيص، وكل نوع يأتي مع شروط استخدام معينة، وهي التي يوافق عليها المستخدم عند الشراء.


ويعد النوع الأول لتراخيص ويندوز هو FPP اختصارًا للاسم الكامل Full Packaged Product والذي يعني منتج متكامل وهذه الرخصة تباع للمستخدمين في المحال التجارية أو عبر الإنترنت وهي موجهة لم لا يحتاجون تشغيل أقل من خمسة أجهزة.

 

وتنقسم تراخيص FPP لنوعين منفصلين، وهما تراخيص الترقية أو التراخيص الكاملة. وتستخدم تراخيص الترقية – وكما يظهر من اسمها – في الترقية من إصدار ويندوز لآخر، وهي تكون أقل سعرًا من التراخيص الكاملة.


ومن ناحية أخرى فإنه من الممكن أن يتم استخدام هذه الرخص كرخص كاملة لتنصيب نظام التشغيل مباشرةً دون الحاجة للترقية من إصدار أقدم وعند شراء هذا النوع من الرخص فإنه من الواجب على المستخدم أن يستخدم الرخصة ضمن المدى المسموح لها من حيث عدد الأجهزة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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