تعرف على دبوس آبل بذكاء اصطناعي

الوكيل الإخباري- في تحوّل لافت بسوق الأجهزة القابلة للارتداء، تتجه أنظار عمالقة التكنولوجيا إلى فئة جديدة من الأجهزة الذكية، تتمثّل في "الدبابيس" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وسط مؤشرات على دخول شركة أبل هذا السباق بقوة، رغم تعثّر تجارب سابقة أبرزها دبوس شركة "هيومين".





وبحسب تقرير نشره موقع The Information، تعمل آبل حاليًا على تطوير دبوس ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بحجم يقارب جهاز AirTag، ليكون بديلًا محتملًا أو مكمّلًا للأجهزة القابلة للارتداء التقليدية، وعلى رأسها ساعة آبل.



موعد الطرح والسعر المتوقع

ورغم غياب أي إعلان رسمي، تشير التسريبات إلى احتمال طرح دبوس آبل الذكي في الأسواق اعتبارًا من العام المقبل. أما من حيث السعر، فتُرجّح التوقعات أن يكون أقل من ساعة آبل، التي يبدأ سعرها من 249 دولارًا لنسخة Apple Watch SE 3، خصوصًا في ظل الانتقادات التي طالت تسعير دبوس "هيومين" عند إطلاقه مقابل 699 دولارًا.



كما تدرس آبل، وفقًا للتقرير، إمكانية تسويق الجهاز ضمن حزم مشتركة مع أحدث إصدارات آيفون أو ساعة آبل، في خطوة قد تعزّز انتشاره عند طرحه.



تصميم مدمج ومواصفات متقدمة

من حيث التصميم، يُتوقّع أن يأتي الدبوس بحجم AirTag تقريبًا مع سُمك أكبر قليلًا، وهيكل دائري مسطّح مصنوع من الألمنيوم وربما الزجاج.



أما من الناحية التقنية، فيُرجّح أن يضم الجهاز كاميرتين؛ بعدسة واسعة وأخرى قياسية، وثلاثة ميكروفونات، ومكبّر صوت صغير مُثبّت قرب الحافة، إضافة إلى زر تحكّم فعلي واحد.



وتشير المعلومات إلى أن الكاميرات والميكروفونات ستعمل على التقاط المشهد المحيط بالمستخدم وتحليل البيانات لتقديم معلومات وتفاعلات ذكية في الوقت الفعلي. كما يُتوقّع تخصيص أحد الميكروفونات لالتقاط صوت المستخدم مباشرة، فيما تُستخدم الأخرى لرصد الأصوات المحيطة.



وسيدعم الدبوس التحكّم الصوتي والتحكّم بالإيماءات، على غرار ما توفّره ساعات آبل ووتش الحالية، إلى جانب الشحن المغناطيسي الحثّي، فيما لا تزال تفاصيل عمر البطارية غير معلنة.



منافسة محتدمة وتساؤلات حول سيري

ورغم أن هذه التسريبات لا تزال في إطار التكهنات، فإنها تأتي في توقيت حسّاس، لا سيّما مع تقارير عن استعداد شركة "أوبن إيه آي" لإطلاق دبوس ذكي منافس، مع تجهيز نحو 20 مليون وحدة للطرح.



