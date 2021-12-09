تعلم تداول العملات الرقمية عبر الانترنت

الوكيل الاخباري - تعلم عبر الانترنت حيث أنه يعتبر هذا الموضوع من الموضوعات الأكثر بحثًا وشيوعًا على صفحات التواصل الإجتماعي وعلى مواقع الانترنت المختلفة، رغبة في معرفة كيفية التداول عبر منصات الإنترنت، تعرف معنا في هذا المقال عن تعلم ذلك التداول، بالإضافة إلى توضيح عدد من النقاط الخاصة بذلك الموضوع.

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تعلم التداول عبر الانترنت



حيث أنه يمكن للعديد من الأفراد القيام بعمليات التداول عبر الانترنت أو ما يعرف باسم الاون لاين، ويبدو ذلك الأمر متعبًا أو شاق لدى بعض المستثمرين، فمن خلال ذلك التداول يمكن لهم التحكم في مصيرهم ومستقبلهم المالي.



يمكن للمستثمر من خلال ذلك التداول أن يقوم بتحديد المبلغ الذي يريد أن يقوم باستثماره، ويمكنه أيضًا أن يحدد الوقت الذي سوف يتم فيه فتح وإغلاق الصفقات.



ويتمثل أساس عملية التداول لدى المبتدئين من المستثمرين في الفهم الصحيح والواضح للعوامل والظروف الأساسية التي لديها القدرة في التأثير على الطوق بصورة كبيرة، ومن أهم هذه العوامل الطلب والعرض على السلعة التي تقوم عليها عملية التداول.



كما أنه عندما لا يوجد تناسب ما بين الطلب والعرض ففي هذه الحالة يتخذ السعر ناحية معينة، بمعنى إذا زاد عدد المشترين على عدد البائعين، ففي هذه الحالة سوف يتجه السعر نحو الارتفاع، وإذا زاد عدد البائعين على عدد المشترين، ففي تلك الحالة سوف يتجه السعر نحو الانخفاض.



أي أنه بزيادة الطلب يزيد السعر، وبنقص الطلب ينخفض السعر، ومن ذلك نستخلص أنه يوجد علاقة طردية ما بين السعر والطلب، وتعد تلك القاعدة بمثابة القاعدة الحقيقية والمنطقية في السوق، ويتم تطبيقها على كافة عمليات شراء وبيع العملات، والسلع، والعقود مقابل الفروقات، وغيرها.



بالإضافة إلى هذا يعد تعلم التداول عبر الانترنت من الأمور البسيطة والسهلة، فإذا كان شخص ما يستطيع أن يقوم بعمل حساب مصرفي أو أي طريقة مالية أخرى يتمكن من خلالها القيام بإضافة التمويلات المالية إلى حسابه الخاص يكون بمالتداول قدوره بعد ذلك تعلم باقي الإجراءات والخطوات بشكل سلس.



كما أنه يوجد الكثير من الوسطاء الذين يمكن التعامل معهم عبر الإنترنت، ويمكن من خلالهم الوصول إلى تداول السلع والاسهم والسندات والمؤشرات والعملات الأجنبية، بالإضافة إلى العملات المشفرة أيضًا.



وعندما يصل الشخص إلى الوسطاء، ثم القيام باختيار الوسيط المناسب، يمكنه القيام بفتح حساب للتداول والتمويل الالكتروني بطريقة سهلة للغاية.



كيفية القيام بعملية تداول العملات



بعد أن وضحنا لكم تعلم التداول عبر الانترنت يجب أن نوضح لكم أيضًا كيفية القيام بتلك العملية، حيث أنه يستطيع أي مستثمر أن يقوم بعملية التداول من خلال القيام باختيار وسيط مناسب يتم التعامل معه، ثم القيام باتباع الخطوات التالية:



القيام بفتح حساب رسمي وحقيقي لإتمام عمليات التداول، ويتم ذلك من خلال ادخال جميع البيانات الشخصية والبنكية في الخانات المخصصة لذلك، كما أنه يتم فتح ذلك الحساب بشكل مجاني وبدون تحمل أي تكاليف مالية أو عمولات، وبعد أن يتم الانتهاء من تسجيل جميع البيانات يكون في مقدرة المستثمر القيام ببدء أول صفقة له عبر الإنترنت.



القيام بإجراء عدد من البحوث التي يكون المستثمر في حاجة إليها، ثم القيام بتحديد الأداة المالية الملائمة للمستثمر، بعد ذلك يتم التوجه إلى منصة التداول، لكي يتم فتح الصفقات، بعد ذلك يستطيع المستثمر أن يطلع على فارق النقاط، وتحديد عدد الوحدات التي يرغب في شرائها أو بيعها، ويتم تحديد ذلك من خلال الاعتماد على الرافعة المالية، فمن المعروف أنه في عملية التداول يبدأ المستثمر صغيرًا، ثم ينمو ويكبر بشكل تدريجي.



القيام باستخدام أمر إيقاف الخسارة، ويتم عمل تلك الخطوة بعد كل مرة يتم فيها فتح صفقة ما.



بعد أن يتم فتح الصفقات يجب على المستثمر أن يقوم بالتحكم في صفقاته، ومتابعة ادائه بشكل مستمر أيضًا، وإذا تم ملاحظة أن السعر يتجه نحو الانخفاض، ففي تلك الحالة يجب على المستثمر أن يسارع إلى اغلاق الصفقة، حتى لا تحدث خسارة أكبر، أو انه ينتظر أن يتم تفعيل أمر إيقاف الخسارة بشكل تلقائي، الذي تم تحديده من قبل.



القيام بإدخال بعض التعديلات والتغيرات على المحفظة المالية الخاصة بالمستثمر من حين لآخر، لكي يتحقق نوع المرونة في التداول، حيث يتناسب ذلك بصورة كبيرة مع عدد الأسواق التي تنمو وتنشأ بشكل مستمر.



إذا حققت الصفقات الربح الذي يرغب فيه المستثمر منذ بداية فتح تلك الصفقات أو ما يعرف بالربح المستهدف، يجب عليه القيام بغلق الصفقات، لكي يحصل على هذا الربح، بالإضافة إلى هذا يمكنه القيام بعمليات السحب والتنفيذ من خلال منصة التداول.



هل يعد التداول عبر الإنترنت آمنا



تعتبر عمليات التداول التي يتم القيام بها عبر الإنترنت آمنة بشكل عام، بحسب موقع فوركس ترست العرب يقوم وسطاء الإنترنت بالتضحية بالكثير من المال والوقت والعديد من الموارد الأخرى لكي يضمنوا استمرار وبقاء منصاتهم الإلكترونية آمنة ومحمية بشكل دائم، ويقوم هؤلاء الوسطاء باتخاذ وعمل بعض الاجراءات الاحترازية التي تضمن لهم ذلك.



ويجب على المستثمر أيضًا أن يقوم بحماية حسابه الخاص وتأمينه بشكل جيد حتى لا يتم اختراقه، ويجب عليه أن يتجنب التعامل مع الوسطاء المجهولين والغير معروفين، وعدم التعامل مع مواقع الإنترنت المجهولة، فإذا تم القيام بذلك فسوف يكون التداول عبر الإنترنت أكثر أمانًا، كما أنه يتميز ذلك التداول بأنه لا يتم تحمل أي فوائد محتملة.



المهارات التي يحتاجها الفرد للقيام بالتداول عبر الإنترنت



لا يحتاج الفرد إلى أي مهارات لكي يبدأ في تعلم التداول عبر الانترنت، بل يجب على ذلك الفرد فقط أن يمتلك دوافع عملية التعلم والرغبة في التداول، فعندما تبدأ صفقات التداول يجب عليه القيام بقراءة الكثير من المعلومات المتعلقة بالسوق والتداول، ويمكنه القيام بذلك من خلال مجموعة متنوعة من مجموعة متنوعة من الكتب الرائعة والمتوفرة.



حيث أنه يستطيع الفرد أن يتعلم كل ما يخص عمليات التداول السوقي من خلال تلك الكتب، ويصبح شخصًا يمتلك قدر عالي من الخبرة، وبعد ذلك يحدث تطور في فكر ذلك الشخص.



ويكون في حاجة إلى معرفة كيفية تحليل الأسواق، ويقوم بالقراءة عن التحليل الأساسي الاقتصادي، المخططات المالية، ويمكنه أيضًا أن يقوي من مهاراته في التداول من خلال القراءة عن إدارة الأموال، وإدارة المخاطر أيضًا.



تداول العملات الرقمية و الاجنبية عبر الإنترنت



حيث أنه يعد هذا السوق من أكبر الأسواق على مستوى العالم أجمع، كما أنه متاح التعامل والتداول فيه خلال 24 ساعة، وتصل قيمة عمليات التداول في اليوم الواحد في هذا السوق إلى 5.2 تريليون دولار فأكثر، هذا باستثناء تداول العملات الرقمية الذي يزيد حجم السوق فيه عن 2 تريليون دولار سواء من خلال منصات تداول العملات الرقمية مثل تداول العملات الرقمية في السعودية او تداول العملات الرقمية في الإمارات ويتصف ذلك السوق بوجود العديد من المزايا التي تميزه عن غيره من الأسواق، ومن أهم هذه المميزات ما يلي:



التداول متاح خمسة أيام في الأسبوع الواحد، ولمدة 24 ساعة في اليوم الواحد.

يمكن للمستثمر البدء في عمليات التداول بقيمة 100 دولار.



استفادة المستثمرين المبتدئين من التدريبات التي يقدمها فريق خدمة العملاء.

لا توجد عمولة على صفقات التداول التي يتم فتحها، ويقوم المستثمر بدفع الفارق ما بين سعر البيع والشراء فقط.



إمكانية استفادة المستثمر من مزايا الرافعة المالية المتعددة، والتي تمكنه من الحصول على زيادة في قيمة الأرباح المحتمل تحقيقها.



توفير العديد من الأدوات المالية، مثل المؤشرات، عقود الأسهم مقابل الفروقات.