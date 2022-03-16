الأربعاء 16-03-2022
الوكيل الاخباري

خبير: قرارات الحكومة أخرت رفع الأسعار واقتصادنا بات مكشوفاً

مدير سوق الخضار يبرر ارتفاع أسعار الخيار

نقيب المطاعم يعلن عن أسعار المشروبات الرمضانية

سميرة الزعبي أمينا لوزارة الإقتصاد الرقمي

الحكومة توافق على توريد علاج لكورونا بقيمة 2 مليون دولار

خصومات وإعفاءات على ضرائب وغرامات لصالح البلديات وأمانة عمّان

وزير التربية والتعليم: دوام المدارس غداً الساعة العاشرة

المستقلة للانتخاب تبدأ طباعة 12 مليون ورقة اقتراع

562 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين المملكة وألمانيا

ورشة العمل الاقتصادية الوطنية .. توسيع قاعدة الحضور لإثراء النقاش

الأربعاء، 16-03-2022 12:07 م

تغريم Meta بنحو 17 مليون يورو لانتهاك الخصوصية!

62319b7042360412922e32b3


الوكيل الاخباري- فرضت لجنة حماية البيانات الإيرلندية (DPC) غرامة قدرها 18.7 مليون دولار على Meta بعد أن كشف تحقيق في 12 إشعارا منفصلا لخرق البيانات أنها انتهكت قواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت الهيئة التنظيمية يوم الثلاثاء إن Meta فشلت في فرض "تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة من شأنها أن تمكنها من إثبات الإجراءات الأمنية التي نفذتها في الممارسة العملية لحماية بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي بسهولة".

ويُزعم أن الانتهاكات المذكورة، والتي أبلغ عنها إلى DPC خلال الفترة بين يونيو وديسمبر 2018، أثرت على 30 مليون مستخدم على "فيسبوك". وبموجب قانون خصوصية القانون العام لحماية البيانات (GDPR) في الاتحاد الأوروبي، يُطلب من الأنظمة الأساسية الكشف بسرعة عن انتهاكات البيانات الشخصية إذا كان من المحتمل أن تعرّض المستخدمين الفرديين للخطر - مع مهلة إبلاغ تبلغ 72 ساعة بالنسبة لأخطر الانتهاكات.

ورفض متحدث باسم Meta الغرامة باعتبارها نتاج ممارسات حفظ السجلات البائدة منذ فترة طويلة والتي "قمنا بتحديثها منذ ذلك الحين"، بدلا من "الإخفاق في حماية معلومات الأشخاص". وأصرت الشركة على أنها تأخذ اللائحة العامة لحماية البيانات على محمل الجد.

اضافة اعلان

وفي حين أن الحكم هو أول حكم أعلن عنه ضد Meta من قبل DPC في السنوات الأربع التي كانت فيها اللوائح سارية المفعول، فرضت الهيئة أيضا غرامة قدرها 267 مليون دولار (225 مليون يورو) ضد "واتس آب" العام الماضي، بحجة أن تطبيق المراسلة فشل في الوفاء بما يلي معايير قانون خصوصية القانون العام لحماية البيانات (GDPR) فيما يتعلق بالحاجة إلى أن تكون منفتحا وصادقا مع المستخدمين بشأن ما تخطط الشركة لفعله ببياناتهم.

وتعد اللجنة المنظم الرئيسي لشركة Meta والشركات التابعة لها في أوروبا، حيث يوجد مقر الشركة القاري في إيرلندا. وبينما اجتذبت البلاد منذ فترة طويلة شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل غوغل وآبل بالإضافة إلى Meta بسبب معدلاتها الضريبية المنخفضة، فإن اتفاقية دولية تم توقيعها العام الماضي ستفرض معدل ضرائب لا يقل عن 15٪ على أرباح الشركات متعددة الجنسيات التي تزيد إيراداتها السنوية عن 823 مليون دولار، ما يجعل الإعداد أقل ملاءمة إلى حد كبير لشركة Meta وأقرانها البالغة تكلفتها عدة مليارات من الدولارات.

ووافقت Meta (عندما كانت لا تزال باسم "فيسبوك") على تسوية بقيمة 5 مليارات دولار مع لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية في عام 2019، وهي واحدة من العديد من الغرامات والتسويات التي رفعتها الشركة في السنوات الأخيرة حيث أصبحت الدول أكثر جرأة في متابعة انتهاكات الخصوصية العديدة المرتكبة من قبل عملاق وسائل التواصل الاجتماعي.

 

روسيا اليوم

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
09-3

برنامج أمريكي جديد يحدد آليًا منفذي الهجمات السيبرانية من كلماتهم

6230435c4236047039140f05

مستثمر أمريكي يعتزم بناء مصنع تابع لـ أبل بقيمة 9 مليارات دولار في السعودية

623043d34c59b734e35c42d4

ميتا توضّح سياسة الدعوات لاغتيال رؤساء الدول!

622f0c604c59b70f0907ad50

أمريكيون يدعون بوتين للعمل على حظر فيسبوك في الولايات المتحدة

622efa274c59b709a56e73c8

هيئة الرقابة الروسية تضع إنستغرام على قائمة المواقع ذات الوصول المحدود في روسيا

33-34

إنستغرام تتيح تعيين مشرف على فديوهات البث المباشر