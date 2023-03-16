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الخميس، 16-03-2023 12:08 م

تغيير إعدادات الشاشة هذه يوقف استنزاف بطارية 'آيفون'

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الوكيل الإخباري - مع استمرار استخدامنا للهاتف النقال طوال الوقت، يُصبح من الصعب على بطاريته الاحتفاظ بالشحن لفترةٍ أطول، وعندها وجب عليكِ اتخاذ بعض الخطوات لضمان استمرار عمل الهاتف واحتفاظ البطارية بشحنها.

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وفي حال كنتِ تمتلكين هاتف آيفون، ستلاحظين أن الجهاز يفقد شحنه بسرعةِ كبيرة، وبناءً عليه يجب اتخاذ إجراءات جادة بشأن إعدادات الهاتف لتقليل استخدام البطارية، وبالتالي الحفاظ عليها لأطول فترةٍ ممكنة، إذ إن هناك بعض الإعدادات التي تستنزف آيفون الخاص بك، ويمكن تعديلها من أجل أن يستخدم طاقةً أقل بكثير كل يوم.


السطوع التلقائي
هل شاشة هاتفك ساطعة جداً؟ إذا كانت الإجابة نعم، فسنطرح عليكِ سؤالاً آخر: هل تحتاجين إلى كل هذه الإضاءة لإنجاز مهامك؟ من المحتمل أن الأمر ليس كذلك، وعليه يمكنكِ تعديل سطوع الشاشة بحيث لا تستنزف بطاريتك، حيث يتفق العديد من الخبراء على أن إيقاف تشغيل السطوع التلقائي يجب أن يكون خطوتك الأولى نحو الحفاظ على طاقة البطارية.

رفع الشاشة للاستيقاظ
يمكن أن تتسبب هذه الميزة في تشغيل شاشة آيفون الخاصة بكِ دون داعٍ، وبالتالي استنزاف البطارية على المدى البعيد، لذا قومي بإيقاف هذا الإعداد.


تحديث التطبيق في الخلفية
هناك بعض الأسباب التي تجعلكِ تحتاجين إلى إبقاء جميع تطبيقاتك تقوم بتحديث محتواها في الخلفية، لكن هذه الميزة هي من بين أكثر الأشياء التي تستنزف البطارية، لأنها تستهلك طاقة في كثيرٍ من الأحيان دون داعٍ، وعليه يجب إيقاف تشغيلها.


نغمة حقيقية (True Tone)
يمكن لهذه الميزة ضبط درجة حرارة اللون لشاشة آيفون الخاصة بك، بناءً على ظروف الإضاءة المحيطة، والتي يمكن أن تستنزف البطارية عن طريق ضبط درجة حرارة اللون باستمرار، لذا قومي بإيقافها فأنتِ لستِ بحاجةٍ لها دائماً.


بيانات الموقع
بلا شك إن هذا الإعداد يسمح للتطبيقات بالوصول إلى بيانات موقعك بسهولة، إلا أنه يستخدم البطارية، خاصةً إذا كان يستخدمها عدد كبير جدًا من التطبيقات في وقت واحد، وللحفاظ على عمر البطارية، أوقفي تشغيل الوصول إلى الموقع في التطبيقات التي لا تستخدمينها.

 

زهرة الخليج 

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