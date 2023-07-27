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الخميس، 27-07-2023 01:30 م

تغيير شعار تويتر ينذر بمشاكل قانونية ومالية

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الوكيل الإخباري - تجري عملية تغييرالعلامة التجارية لتويتر إلى X بشكل جيد، وتم تجريد الاسم وشعار الطائر الشهير من مقر الشركة في سان فرانسيسكو، وحل "X" محل الطائر الأزرق الموجود أعلى twitter.com. وقال إيلون ماسك إن التغيير يتعلق بأكثر من مجرد الاسم، فهو يريد تحويل الخدمة المعروفة سابقاً باسم تويتر إلى "تطبيق كل شيء" يشمل أيضاً الخدمات المصرفية والمالية.

لكن إعادة تسمية العلامة التجارية قد تشكل تحديات قانونية ومالية كبيرة للشركة، التي عانت منذ أن أدى خروج المعلنين إلى خفض عائدات إعلانات الشركة بأكثر من 50%. وهناك المئات من الشركات، بما في ذلك مايكروسوفت و ميتا، التي تمتلك علامات تجارية لأشكال مختلفة من "X"، ويمكن أن يفتح ذلك الباب أمام الدعاوى القضائية وغيرها من المشاكل القانونية التي يواجهها ماسك.
ويقول شوبها غوش، أستاذ القانون في جامعة سيراكيوز، إن الدعاوى القضائية "شائعة جداً" عندما تقوم الشركات الكبرى بتغيير علامتها التجارية وتغيير أسمائها وشعاراتها. ويضيف "أنا مندهش نوعاً ما لأن ماسك اختار X لأنه ليس مميزاً. إنها إشكالية بمعنى أنه ليس شيئاً يمكنك فعله فجأة دون أن يلاحظه أحد وربما تتعرض للمقاضاة".

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وقال محامي العلامات التجارية جوش جيربن لرويترز إنه أحصى ما يقرب من 900 شركة أخرى لها علامات تجارية على "X". وعلى الرغم من عدم تمكنها جميعاً من الادعاء بمصداقية أن الشركة المعروفة سابقاً باسم تويتر تتدخل في علامتها التجارية، إلا أنها تجعل X هدفاً سهلاً.


وأوضح جيربن "هناك احتمال بنسبة 100% أن يتم رفع دعوى قضائية ضد Twitter / X من قبل مدعين انتهازيين وشرعيين بشأن الاسم الجديد. ويمكن للشركة بسهولة إنفاق عشرات الملايين (إن لم يكن أكثر من 100 مليون دولار) على الرسوم القانونية وتكاليف التسوية في محاولة للحصول على تسجيلات العلامات التجارية لـ" X "وفي التعامل مع التقاضي الذي من المحتمل أن ينجم عن تغيير العلامة التجارية".


وأضاف جيربن "للأسباب نفسها، قد يكون من الصعب أيضاً الدفاع عن علامة X التجارية الجديدة على تويتر، خاصة على الصعيد الدولي. إن فرصة أن يتمكن إيلون ماسك من تسجيل علامة تجارية بنجاح لـ" X "لجميع الخدمات التي ينوي تقديمها، في كل بلد يريد توفيرها فيها، ضعيفة للغاية".


وحتى إذا كان تويتر قادراً على مواجهة التحديات القانونية، فهناك مخاطر تجارية جسيمة للتخلص من علامة تجارية معروفة عالمياً مثل تويتر. وذكرت بلومبرغ أن بعض المحللين قد قدروا أن تغيير الاسم يمكن أن يمحو مليارات الدولارات من قيمة علامة تجارية تضررت بالفعل من قبل ماسك، بحسب موقع إن غادجيت.


ويقول آري لايتمان، أستاذ التسويق عبر الوسائط الرقمية في جامعة كارنيجي ميلون، إن مشاكل تويتر تتجاوز المشكلات القانونية المحتملة الناجمة عن تغيير علامتها التجارية. ويضيف مشيراً إلى صعود ثريدز والمنافسين الآخرين على تويتر "هناك الكثير مما يجري. التغريدات هي مرادف لفكرة التدوين أو المدونات الصغيرة، سيكون من الصعب جداً إعادة تنسيق هذا المفهوم مع سكان العالم".

 

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