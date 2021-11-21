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الأحد، 21-11-2021 02:12 م

تفعيل الحافظة النسخ واللصق في ويندوز 11

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الوكيل الإخباري - حصل تطبيق حافظة النسخ واللصق في ويندوز 11 على عدة تحسينات وتحديثات جديدة تجعله أحد أفضل تطبيقات النظام.

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وتعمل حافظة النسخ واللصق على تسجيل كل ما تقوم بنسخه ولصقه عبر النظام، وذلك حتى تتمكن من الوصول إليه بسرعة.


وتوجد بعض التطبيقات الخارجية التي تقدم لك هذه الخاصية، ولكن يعتبر تطبيق ويندوز أحد أفضل هذه التطبيقات.

 

يأتي تطبيق الحافظة مدمجًا مع ويندوز 11 ولا تحتاج لتثبيت أي تطبيق منفصل، ولكن تحتاج إلى تفعيل التطبيق عبر الإعدادات.

 

ويمكنك القيام بذلك عبر اتباع الخطوات التالية: 

1 - توجه إلى تطبيق الإعدادات عبر قائمة إبدأ
2 - ومن ثم اختر صفحة النظام، وبعد ذلك تجد اختيارًا يدعى حافظة النسخ واللصق Clipboard
3 - وعندما تفتح هذا الاختيار تجد أمامك مجموعة من الاختيارات للتحكم فيها،و تستطيع تفعيلها عبر هذه القائمة ومشاركتها مع الأجهزة الأخرى وتنظيفها وغيرها من الأمور.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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