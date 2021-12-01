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الأربعاء، 01-12-2021 03:01 م

تفعيل خاصية DNS عبر بروتوكول HTTPS في ويندوز 11

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الوكيل الإخباري - يضم ويندوز 11 مجموعة كبيرة من الإعدادات الخاصة بالأمان والحماية، وتعمل هذه الإعدادات على توفير خصوصية أكبر للمستخدمين وحمايتهم أثناء تصفحهم للإنترنت وخلال التعاملات المالية عبره.

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ونتيجةً لذلك يجب عليك تفعيل هذه الاختيارات واستخدامها إذا كنت تستخدم حاسوبك في الكثير من الأعمال. 


كما تحتاج لتفعيل هذه الاختيارات إذا كنت تتداول الكثير من المعلومات الحساسة عبر حاسوبك أو كان جزءًا من نظام شركتك.

 

وتعتبر خاصية DNS عبر بروتوكول HTTPS إحدى أهم الخواص الأمنية الموجودة في ويندوز 11، وهي تسمح لك بتشفير إتصال الإنترنت الخاص بك عبر هذا البروتوكول لتأمينه بشكل أفضل.

 

وتعمل هذه الخاصية على تشفير اتصالك بالمواقع التي تزورها عبر بروتوكول HTTPS الآمن، وبالتالي تقليل بياناتك الشخصية المعرضة للسرقة عبر الإنترنت.


وتحتاج إلى إضافة مجموعتين من عناوين DNS إلى إتصال الإنترنت الخاص بك في ويندوز 11 حتى تقوم بتفعيل الخاصية. ويكون عنوان DNS الأول من نوعية IPv4 والعنوان الثاني من نوعية IPv6.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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