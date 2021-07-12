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الإثنين، 12-07-2021 01:51 م

تفعيل ميزة التسميات التوضيحية في تيك توك

نتانت


الوكيل الإخباري - قبل أن تضيف منصة تيك توك ميزة التسميات التوضيحية في شهر أبريل من هذا العام، كان الكثير من صناع المحتوى يضيفون التسميات التوضيحية يدويًا إلى مقاطع الفيديو ، وذلك إما عبر ميزة نص التطبيق أو باستخدام تطبيقات خارجية.

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تفعيل ميزة التسميات التوضيحية في تيك توك : 

 

1 - افتح تطبيق تيك توك ومن ثم قم بتحميل مقطع الفيديو الذي أنشأته سابقًا.
2 -اضغط على علامة الاختيار للإشارة إلى أنك جاهز لبدء العمل عليه.
3 - اضغط على رمز التسميات التوضيحية في الجهة اليمنى من الشاشة.
4 - تحصل على شاشة تشرح كيفية عمل الميزة.
5 - قم بالموافقة على شروط الاستخدام.
6 - اضغط على خيار تفعيل التسميات التوضيحية.
7 - يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يعالج التطبيق التسميات التوضيحية للفيديو اعتمادًا على طول المقطع.
8 - بعد الانتهاء تظهر لك شاشة بها نسخة أصغر من مقطع الفيديو مع التسميات التوضيحية المدرجة أسفله.
9 - إذا كنت راضيًا عن التسميات التوضيحية، فاضغط على خيار حفظ في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.
10 - في حال لم تكن راضيًا يمكنك تعديلها بالضغط على أيقونة التعديل في الجهة اليمنى.
11 - الآن يمكنك استخدام لوحة مفاتيح الهاتف لتغيير أو تعديل أي جمل خاطئة.
12 - يمكنك أيضًا تقسيم الأسطر التي تعتقد أنها طويلة جدًا. ولكن لا يمكنك ضم الأسطر التي تعتقد أنها قصيرة جدًا.
13 - إذا قسمت سطرًا عن طريق الخطأ وغيرت رأيك، فإنه يتعين عليك الضغط على زر الرجوع وتجاهل تعديلاتك السابقة والبدء من جديد.
14 - بعد الانتهاء اضغط على خيار حفظ في أعلى الجهة اليمنى من الشاشة.

 

ولا يمكنك تنسيق التسميات التوضيحية، فأنت ملزم بما يقدمه لك التطبيق.


وإذا كنت تريد المزيد من التخصيص للتسميات التوضيحية لمقاطع الفيديو في تيك توك فإنه يتعين عليك تعطيل ميزة التسمية التوضيحية التلقائية في التطبيق واستخدام ميزة النص الموجودة في الجزء السفلي من شاشة التعديل من أجل إنشاء تسميات توضيحية يدويًا وتخصيصها كما تريد.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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