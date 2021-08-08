تفعيل وضع توفير الطاقة في حواسيب ماك

الوكيل الإخباري - تحصل حواسيب ماك في تحديث Monterey على خاصية تأتي من هواتف آيفون، وهي وضع توفير الطاقة.





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تعمل هذه الخاصية على أجهزة Monterey فقط، لذلك يجب عليك تثبيت النظام حتى في نسخته التجريبية قبل استخدامها.



كما أنها تعمل مع حواسيب ماك الأحدث من إصدار 2016 فقط، لذلك لن تعمل مع الأجهزة القديمة.

ويمكنك تفعيل هذه الخاصية عبر اتباع الخطوات التالية:



1- توجه إلى إعدادات النظام، ومن ثم اختر اعدادات البطارية وبعد ذلك اضغط على كلمة البطارية في الجهة اليسرى من الشاشة.

2-وتجد اختيار وضع الطاقة المنخفضة متاحًا أمامك في نهاية النافذة وأمامه علامة التفعيل، ويمكنك الضغط على علامة التفعيل ليدخل حاسوبك في وضع توفير الطاقة.

3- ويمكنك أن تجعل وضع الطاقة المنخفضة يعمل مع جهازك عند توصيله بالكهرباء أيضًا، ولكن لا ننصح بتفعيلها لأنها تؤثر على أداء الجهاز.

4- وتستطيع تفعيله عبر التوجه إلى اختيار الطاقة من إعدادات البطارية ثم الضغط لتفعيل اختيار وضع الطاقة المنخفضة.



المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية









