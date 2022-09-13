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الثلاثاء، 13-09-2022 02:25 م

تقنية ثورية يمكنها اكتشاف المتفجرات والمخدرات

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الوكيل الإخباري - في بعض الأحيان قد يفشل عاملو الأمن في المطارات في اكتشاف الأسلحة والمخدرات والمتفجرات بنسبة قد تصل إلى 80%، إلا أن طريقة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي طورها العلماء يمكن أن تسهل اكتشاف هذه العناصر غير القانونية والخطيرة في المطارات.

استخدم باحثون من جامعة كوليدج لندن الذكاء الاصطناعي لتطوير الطريقة التي تستخدم الأشعة السينية، والتي يقولون إنها يمكنها اكتشاف العناصر المخالفة للقانون بدقة 100%.

وقال تريسترام رايلي سميث، المؤلف المشارك في الدراسة، إن البحث أظهر إمكانية اكتشاف التهديدات السرية في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى المواد المهربة المتنوعة مثل المخدرات وسلع الحياة البرية غير المشروعة.

تعتمد تقنية الأشعة السينية على حقيقة أن العناصر المخالفة للقانون تتسبب في ثني حزم الأشعة السينية أثناء مرورها من خلالها، ومن خلال قياس هذه الانحناءات الصغيرة، يمكن لحزم الأشعة السينية اكتشاف مواد مختلفة.

وأظهرت الاختبارت بأن هذه الطريقة تعمل بشكل جيدة للغاية في الكشف عن المتفجرات، كما يمكن استخدامها في أي مجال آخر يعتمد على الأشعة السينية مثل التصوير الطبي أو الكشف عن نقاط الضعف في الهياكل الصناعية.

ويأمل الباحثون في إمكانية استخدام التقنية عبر مجموعة من القطاعات، بما في ذلك الأمن والجمارك.

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