الأحد 09-04-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تعلن عن إنتهاء المرحلة نصف النهائية من مسابقة مقرئ الطلبة الوافدين

عكرمة صبري: الاحتلال يحاول تزييف ما يجري في المسجد الأقصى

الدفاع الروسية: تدمير مستودع وقود كبير في زابوروجيه وتصفية 400 جندي للعدو خلال يوم

مستوطنون يقتحمون خربة الحفيرة وموقع "ترسلة" المخلاة في جنين

تأجيل جلسة النواب الرقابية إلى الأربعاء المقبل

رئيس وزراء إثيوبيا يتعهد بتفكيك قوات أنشأتها بعض الولايات

مهرجان رمضاني لأطفال العقبة

إغلاق 3 منشآت سياحية في العقبة لانتهاكها حرمة شهر رمضان

اليرموك: وقفة تضامنية طلابية نصرة للقدس والأقصى- صور

المواصفات تفتش على 553 منشأة اقتصادية خلال النّصف الأوّل من رمضان

الأحد، 09-04-2023 02:04 م

تقنية جديدة من جوجل تَعِد بعصر جديد من ألعاب الويب

google-amp-fast-speed-travel-ss-1920-1440x810


الوكيل الإخباري - طرحت شركة جوجل الإصدار الأول من واجهة برمجة التطبيقات (ويب جي بي يو) WebGPU التي ستسمح لمتصفح الويب كروم باستخدام بطاقة الرسومات الخاصة بالحواسيب الشخصية لتحسين أداء ألعاب الفيديو المستندة إلى الويب ودقتها الرسومية.

وتُعدّ واجهة برمجة التطبيقات الجديدة ثمرة دورةِ تطويرٍ مدتها ست سنوات عملت عليها (مجموعة مجتمع وحدة معالجة الرسومات للويب) GPU for the Web Community Group التي ساهم فيها العديد من عمالقة التقنية، مثل: موزيلا، وآبل، ومايكروسوفت.

وبوصفها خلفًا لنموذج (ويب جي إل) WebGL الحالي، يُقال إن WebGPU تُقلّل من «عبء العمل لجافاسكريبت» في المتصفح، بالإضافة إلى أنها تزيد من أداء «استنتاجات نموذج التعلم الآلي» ثلاثة أضعاف.

ويتمثل الهدف النهائي لهذا الجهد في جعل ألعاب المتصفح تعرض «مشاهد دقيقة للغاية حتى مع اختلاف الكائنات الموجودة فيها» خاصةً بعد أن أصبح من الممكن الآن الحصول على «العديد من تقنيات العرض الحديثة» في المتصفحات. وستشهد العناوين الموجودة سابقًا، مثل: تلك الموجودة في مكتبات جافاسكريبت الثلاثية الأبعاد، مثل: Babylon.js، تحسنًا أيضًا.

وفيما عدا الألعاب، يمكن لتطبيقات الإنتاجية استخدام واجهة برمجة التطبيقات الجديدة «لإلغاء تحميل العمليات الحسابية على (وحدة معالجة الرسومات) CPU». ويمكن لمنصات المؤتمرات عن بعد، مثل: (جوجل ميت) Google Meet الاستفادة من التعلم الآلي المُحسَّن للعمل بكفاءة كبرى.

اضافة اعلان

 

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
نهنهنهن

سر 'انهيار' بطارية آيفون مع الوقت.. وهذا هو الحل

20234616355495C3

مايكروسوفت إيدج يطلق اختبار مساحات العمل لمشاركة علامات تبويب المتصفح

egew

كيف يُمكن للهواتف المحمولة التنبؤ بوقوع الزلازل؟

2023_04_08_09_41_29

لمستخدمي أندرويد 'واتساب' يقدّم ميزة الآيفون

غوغل

غوغل ترسل عن طريق الخطأ نقوداً لبعض المستخدمين.. هل أنت منهم؟

281010_18_1654941707

غوغل تعلن عن إجراءات أمان جديدة لمستخدمي أندرويد

أخبار متعلقة
نهنهنهن

محكمة هندية تحصل على 160 مليون دولار من جوجل لهذا السبب