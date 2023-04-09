تقنية جديدة من جوجل تَعِد بعصر جديد من ألعاب الويب

الوكيل الإخباري - طرحت شركة جوجل الإصدار الأول من واجهة برمجة التطبيقات (ويب جي بي يو) WebGPU التي ستسمح لمتصفح الويب كروم باستخدام بطاقة الرسومات الخاصة بالحواسيب الشخصية لتحسين أداء ألعاب الفيديو المستندة إلى الويب ودقتها الرسومية.



وتُعدّ واجهة برمجة التطبيقات الجديدة ثمرة دورةِ تطويرٍ مدتها ست سنوات عملت عليها (مجموعة مجتمع وحدة معالجة الرسومات للويب) GPU for the Web Community Group التي ساهم فيها العديد من عمالقة التقنية، مثل: موزيلا، وآبل، ومايكروسوفت.



وبوصفها خلفًا لنموذج (ويب جي إل) WebGL الحالي، يُقال إن WebGPU تُقلّل من «عبء العمل لجافاسكريبت» في المتصفح، بالإضافة إلى أنها تزيد من أداء «استنتاجات نموذج التعلم الآلي» ثلاثة أضعاف.



ويتمثل الهدف النهائي لهذا الجهد في جعل ألعاب المتصفح تعرض «مشاهد دقيقة للغاية حتى مع اختلاف الكائنات الموجودة فيها» خاصةً بعد أن أصبح من الممكن الآن الحصول على «العديد من تقنيات العرض الحديثة» في المتصفحات. وستشهد العناوين الموجودة سابقًا، مثل: تلك الموجودة في مكتبات جافاسكريبت الثلاثية الأبعاد، مثل: Babylon.js، تحسنًا أيضًا.



وفيما عدا الألعاب، يمكن لتطبيقات الإنتاجية استخدام واجهة برمجة التطبيقات الجديدة «لإلغاء تحميل العمليات الحسابية على (وحدة معالجة الرسومات) CPU». ويمكن لمنصات المؤتمرات عن بعد، مثل: (جوجل ميت) Google Meet الاستفادة من التعلم الآلي المُحسَّن للعمل بكفاءة كبرى.

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