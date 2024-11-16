توقف خدمة نتفليكس عن آلاف المستخدمين في أمريكا

وأفاد الموقع بأن عدد المستخدمين الذين أشاروا إلى وجود مشكلات بلغ 85,021 بحلول الساعة 10:35 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (03:35 بتوقيت غرينتش اليوم السبت).
وأضاف الموقع أن توقف البث أثر بشكل أساسي على المستخدمين في المناطق الحضرية الكبرى، بما في ذلك نيويورك وسياتل ولوس أنجلوس، مع تقارير متفرقة من مناطق أخرى.
وقالت "نتفليكس" إنها ليس لديها تعليق فوري ردًا على طلب من "رويترز".
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