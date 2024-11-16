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توقف خدمة نتفليكس عن آلاف المستخدمين في أمريكا

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 16-11-2024 11:24 ص

الوكيل الإخباري-   أكد موقع "داون ديتيكتور" لتتبع الأعطال أن منصة البث المباشر "نتفليكس" توقفت لدى آلاف المستخدمين في الولايات المتحدة في وقت متأخر من مساء الجمعة، بينما كان المشاهدون يتابعون مباراة ملاكمة مرتقبة بين مايك تايسون وجيك بول.

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وأفاد الموقع بأن عدد المستخدمين الذين أشاروا إلى وجود مشكلات بلغ 85,021 بحلول الساعة 10:35 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (03:35 بتوقيت غرينتش اليوم السبت).


وأضاف الموقع أن توقف البث أثر بشكل أساسي على المستخدمين في المناطق الحضرية الكبرى، بما في ذلك نيويورك وسياتل ولوس أنجلوس، مع تقارير متفرقة من مناطق أخرى.


وقالت "نتفليكس" إنها ليس لديها تعليق فوري ردًا على طلب من "رويترز".

 

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