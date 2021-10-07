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الخميس، 07-10-2021 12:27 م

تويتر تبيع الوحدة الإعلانية MoPub مقابل مليار دولار

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة تويتر عن بيع شبكة إعلانات الهاتف المحمول MoPub التابعة لها لشركة AppLovin، وهي شركة مطورة للألعاب وشركة تكنولوجيا إعلانية، مقابل 1.05 مليار دولار نقدًا، حيث تتطلع منصة المدونات الصغيرة إلى التركيز بشكل أكبر على الإعلانات عبر التطبيق والموقع الإلكتروني الخاصين بها.

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وقالت الشركة إنها تبيع MoPub لتسريع تطوير ونمو منتجات الإيرادات المملوكة والمدارة. وأوضحت أن عملية البيع تتماشى مع هدفها للوصول إلى 7.5 مليارات دولار من العائدات بحلول نهاية عام 2023.

وقال جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، في بيان: تزيد هذه الصفقة من تركيزنا وتوضح الثقة في خارطة طريق منتج الإيرادات لدينا، مما يسرع من قدرتنا على الاستثمار في المنتجات الأساسية التي تجعل تويتر تحقق نموًا طويل الأجل وخدمة المحادثة العامة على أفضل وجه.

وقالت الشركة إن MoPub حققت إيرادات بقيمة 188 مليون دولار لها في عام 2020. ويمثل هذا ما يقرب من 5.9 في المئة من عائدات إعلانات الشركة لعام 2020 وأكثر بقليل من 5 في المئة من إجمالي مبيعاتها لهذا العام.

وتسمح MoPub للشركات بتتبع مخزون الإعلانات في الوقت الفعلي، على غرار Google DoubleClick. وأوضحت الشركة أنها تقدم تفاصيل إضافية عن التأثير المالي المقدر للصفقة عندما تعلن عن أرباحها للربع الثالث في 26 أكتوبر.


ويأتي بيع MoPub بعد أن أطلقت آبل في شهر أبريل iOS 14.5، وهو إصدار من نظام تشغيل الهاتف المحمول الذي يجعل من الصعب على المعلنين تتبع نشاط المستخدم عبر أجهزة آيفون وآيباد.


ويتم استخدام شبكة MoPub من قبل 45000 تطبيق للأجهزة المحمولة وتصل إلى 1.5 مليار مستخدم قابل للتوجيه. وذلك وفقًا للبيان الصحفي لشركة AppLovin. ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة العام المقبل.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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