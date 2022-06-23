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الخميس، 23-06-2022 02:34 م

تويتر تتعاون مع شوبيفاي لجلب منتجات التجار

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الوكيل الإخباري - كجزء من جهودها المستمرة للتوسع في التجارة الإلكترونية، أعلنت منصة تويتر عن شراكة جديدة مع شوبيفاي.

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وتشهد الصفقة إطلاق تويتر لتطبيق قناة المبيعات الذي يتم إتاحته لجميع تجار شوبيفاي في الولايات المتحدة من خلال متجرها للتطبيقات.


ويسمح التطبيق للتجار بالانضمام إلى مدير التسوق في تويتر، وهي لوحة المعلومات التي تقدمها شركة التواصل الاجتماعي حيث يمكن للبائعين الوصول إلى أدوات قائمة المنتجات وتمكين ميزات التسوق الأخرى للحسابات.

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب عمليات إطلاق الأخيرة للميزات المتعلقة بالتسوق من شركة التواصل الاجتماعي، بما في ذلك ميزة Product Drops، وعمليات إطلاقها السابقة لواجهات المحلات عبر الأجهزة المحمولة والتسوق المباشر.


وفي الوقت نفسه، تقول شوبيفاي إن الطلبات المقدمة من خلال تكامل الشركاء، مثل تويتر، تضاعفت أربع مرات في الربع الأول من عام 2022.


ويمكن للتجار استخدام تطبيق قناة المبيعات الجديد لربط حساب تويتر بحساب شوبيفاي. وتأتي بعد ذلك مرحلة الإعداد عبر مدير التسوق في تويتر والأدوات المجانية الأخرى المصممة للمحترفين.


ويتضمن ذلك إطلاق المنصة لميزة جديدة تسمى Location Spotlight، التي تسمح للشركات المحلية في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا بعرض معلومات، مثل عنوان الشارع ومعلومات الاتصال وساعات العمل، بشكل مباشر عبر الحساب.


ويمكن للتجار في الوقت الحالي تمكين إما متاجر تويتر أو Shop Spotlight أو Location Spotlight. ولكن الشركة تعمل على منح التجار خيار تمكين أكثر من واحدة من هذه الميزات في نفس الوقت.


وبعد ربط الحسابات عبر شوبيفاي وتويتر، يمكن للتجار استخدام التطبيق الجديد لمزامنة قوائم المنتجات مع تويتر. ويوفر هذا وقتًا وجهدًا. ومع تغير قائمة شوبيفاي، فإنه تتم مزامنتها مع مدير التسوق في تويتر.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية

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