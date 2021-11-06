تويتر تتيح لك الاستماع إلى الغرف الصوتية دون حساب

الوكيل الإخباري - وفرت شركة تويتر للمستخدمين إمكانية مشاركة الروابط المباشرة إلى الغرف الصوتية للسماح للآخرين بالاستماع إلى الجلسة الصوتية المباشرة عبر الويب دون تسجيل الدخول إلى المنصة.



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وتمنح الوظيفة الجديدة أيضًا Spaces ميزة على المنافسين مثل كلوب هاوس وغرف الصوت المباشر عبر فيسبوك.





وقدمت الشركة العديد من الميزات على مدار الأشهر القليلة الماضية لتبسيط Spaces واكتساب المزيد من المستخدمين.





وفي الأسبوع الماضي، أطلقت الشركة ميزة Spaces Recording للمختبرين عبر iOS، مع إطلاق عالمي لمتابعة ذلك.



وتمنح هذه الميزة المضيفين القدرة على تحديد إعداد Spaces Recording الجديد قبل بدء جلسة صوتية حية.

وبمجرد انتهاء الجلسة، يمكن مشاركة التسجيل الصوتي عبر تويتر. ويسمح ذلك للمستمعين بإعادة تشغيله في أي وقت أو إعادة مشاركته بأنفسهم.



كما أطلقت أيضًا اختبار Spaces الذي يجلب علامة تبويب Spaces المخصصة لمستخدمي أندرويد جنبًا إلى جنب مع تحديث يجلب دعوات DM أسهل.

وتعرض المنصة الآن أيضًا Spaces الشائعة في علامة التبويب Explore عب iOS لزيادة ظهورها.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية