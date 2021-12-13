الإثنين 13-12-2021
الوكيل الاخباري

الأردن الثاني عربيا بالحد من اللامساواة

العلاقمة: مهرجان الزيتون الوطني أنعش القطاع

الأميرة غيداء طلال توقع اتفاقيتين مع جمعية الهلال الأحمر القطري

وزير التربية : الوزارة شكلت لجنة بشأن المعلمين المحالين للاستيداع

"ماستركارد" : 12 خطراً عالمياً قد يعرقل مسيرة الإنتعاش في 2022

مصادر لـ "الوكيل" : ملف العطارات طور التحكيم الدولي ويحتاج لعام قادم على الأقل

الفهد الحباشنة: ما بين ذكرى ثورة الكرك و”موضة” الاستعمار البطل

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النعيمات وشطناوي

النائب المشاقبة: قدمت مذكرة رحيل الحكومة لأنها لا تعمل

مصدر نيابي: لا علاقة لسعيدان بقرار إحالة وزير مياه سابق لمكافحة الفساد

الإثنين، 13-12-2021 03:03 م

تويتر تطالب برفض دعوى ترامب بشأن الحظر

download (1)


الوكيل الإخباري - طلبت شركة تويتر من قاضٍ فيدرالي رفض الدعوى القضائية التي رفعها دونالد ترامب بشأن حظره من المنصة لإثارة أعمال الشغب في مبنى الكابيتول، بحجة أن حق الشركة في حرية التعبير على المحك – وليس حق الرئيس السابق.

اضافة اعلان

وقالت الشركة في ملف محكمة فدرالية في سان فرانسيسكو إن حقوق التعديل الأول لتويتر على المحك في القضية لأن القرارات التحريرية التي يطعن فيها ترامب تتعلق بالمسائل ذات الاهتمام العام، بما في ذلك التهديدات الموجهة إلى التداول السلمي للسلطة.

وأضافت الشركة أن ترامب وافق على الالتزام بقواعدها، ومع ذلك فقد شرع في انتهاك تلك القواعد مرارًا وتكرارًا قبل وأثناء وبعد الهجوم على مبنى الكابيتول من قبل حشد من مؤيديه عبر تغريدات تشجع على المزيد من العنف.

وأشارت إلى أن ادعاء ترامب بشأن حرية التعبير يتجاهل أيضًا أن تويتر جهة فاعلة خاصة غير مقيدة بالدستور الفيدرالي. ولا يمكن للحكومة إجبار المشغل الخاص لمنصة عبر الإنترنت، مثل تويتر، على نشر خطاب يختلف معه المشغل.


ويحارب ترامب الحظر أو الإيقاف من تويتر وجوجل وفيسبوك، متهمًا عمالقة التكنولوجيا بمحاولة إسكات الآراء المحافظة وانتهاك حقوقه في حرية التعبير.


كما أنه يمضي قدمًا في خططه لإطلاق منصة وسائط اجتماعية منافسة كجزء من شركة إعلامية جديدة تقدم ترفيه وأخبار.


وحاجج المحامي الذي يقود دعاوى ترامب القضائية ضد الشركات بأن تويتر مؤهلة بصفتها جهة فاعلة تابعة للدولة بسبب قانون عام 1996 الذي يمنح شركات الإنترنت حصانة قانونية واسعة فيما يتعلق بتعديلها للمحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
download (2)

صفقة آبل السرية مع الصين بقيمة 275 مليار دولار

طريقة-تسجيل-دخول-انستقرام-من-قوقل

آدم موسيري يشرح كيف تعيد إنستاجرام الخلاصة الزمنية

spaces-of-twitter-com-on-desktop

تويتر قدمت ميزة Spaces بالرغم من التحذيرات

إطلاق-شركة-تشفير-Ledger-بطاقة-خصم-للعملات-المشفرة

ليدجر تطلق بطاقة خصم العملات المشفرة

مؤشر

خطوات إخفاء مؤشر الفأرة في ويندوز 11

88366f61-adc4-4d76-841e-e953cf3dba1d_16x9_600x338

لا تنمر بعد اليوم ولا مضايقات.. تويتر يحمي المشاهير

أخبار متعلقة
_121168004_gettyimages-1233346729

تويتر تختبر خلاصة الفيديو ضمن صفحة الاستكشاف

twitter-1-1591862261

تويتر توقف عددا من الحسابات بالخطأ

2019_2_6_10_36_7_997

بلاي ستيشن تواجه دعوى قضائية تتعلق بالتمييز