الأربعاء 18-11-2020
الوكيل الاخباري

الأوقاف توضح للوكيل حول خطبة صلاة الجمعة

مشاهد متسولين تثير قلق الأردنيين

إلغاء بدل خدمات استيراد المشتقات النفطية عبر الترانزيت

أسعار الذهب الأربعاء 18/11/2020

وفيات الأربعاء 18/11/2020

الصحة : إجراء جديد بعد إيعاز حكومي بسبب تفشي كورونا

أجواء لطيفـــة اليوم

بريطانيا: 598 وفاة و 20051 إصابة جديدة بكورونا

تعليق الدوام في مديرية تربية لواء الكورة

تسجيل إصابات بكورونا في وزارة التخطيط




الأربعاء، 18-11-2020 11:24 ص

تويتر تعلن رسميًا إتاحة التغريدات المؤقتة للجميع

image


الوكيل الإخباري _ كشفت شركة تويتر امس الثلاثاء عن إطلاق ميزة (التغريدات المؤقتة) التي تختفي بعد مدة زمنية محددة بشكل رسمي .

اضافة اعلان
 

وكانت قد بدأت باختبار ميزتها الجديدة المسماة Fleets – وتعني الشيء السريع الزوال – في شهر آذار/ مارس الماضي، وأعلنت امس عن إتاحتها لجميع المستخدمين.


حيث انها قالت : “الهدف من تويتر أن يكون خدمة للمحادثة العامة، فهو المكان الذي تذهب إليه لترى ما يحدث، وتتحدث عنه. ولكن البعض منكم يخبرنا أن التغريد غير مريح لأنه يبدو علنيًا ودائمًا، كما أن هناك ضغطًا كبيرًا لجمع إعادات التغريد، والإعجابات”.

 

وأضافت: “لهذا السبب؛ للأسف، هناك الكثير من التغريدات التي تبقى في المسودات!”.

المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
business-woman-working-on-laptop-in-her-office-2210x1473

لماذا تعتبر التقنيات الصحيحة ضرورية لضمان استمرارية الأعمال

images

البحث عبر الكلمات الرئيسية قادم إلى إنستغرام

ازالة_الفيروسات_من_الكمبيوتر_بدون_برامج

5 علامات تنذرك بوجود فيروس على جهاز الكمبيوتر الخاص بك

201802070215411541

طريقة تنزيل الصور والفيديو من Google Photos على الكمبيوتر

kidplayingvideogame

5 مخاطر للألعاب الإلكترونية على الأطفال أبرزها السلوك العدواني

Capture

هل يمكنك استخدام أي شاحن مع هاتفك وكيف تضمن سلامته؟

أخبار متعلقة
twitter-moments

تويتر تتعاقد مع هاكر مشهور لتعزيز أمنها

9da4a91e9b8211d4868e888d51180428

في 3 خطوات.. يمكنك تغيير لغة تطبيق تويتر

86ac8c503f7ed3f7dc75864181fb8d20

تويتر يحظر تغريدة لترامب بشأن الانتخابات

000_1NG84A

تويتر يعتبر إحدى تغريدات ترامب مضللة

arabstoday-Twitter

تويتر.. وسائل إعلام محددة لنشر نتائج الانتخابات الأمريكية

images

تويتر تروج للتصويت المبكر في الولايات المتحدة