تويتر تعلن رسميًا إتاحة التغريدات المؤقتة للجميع

الوكيل الإخباري _ كشفت شركة تويتر امس الثلاثاء عن إطلاق ميزة (التغريدات المؤقتة) التي تختفي بعد مدة زمنية محددة بشكل رسمي .

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وكانت قد بدأت باختبار ميزتها الجديدة المسماة Fleets – وتعني الشيء السريع الزوال – في شهر آذار/ مارس الماضي، وأعلنت امس عن إتاحتها لجميع المستخدمين.



حيث انها قالت : “الهدف من تويتر أن يكون خدمة للمحادثة العامة، فهو المكان الذي تذهب إليه لترى ما يحدث، وتتحدث عنه. ولكن البعض منكم يخبرنا أن التغريد غير مريح لأنه يبدو علنيًا ودائمًا، كما أن هناك ضغطًا كبيرًا لجمع إعادات التغريد، والإعجابات”.

وأضافت: “لهذا السبب؛ للأسف، هناك الكثير من التغريدات التي تبقى في المسودات!”.





المصدر : البوابة العربية للاخبار التقنية

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