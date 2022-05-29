تويتر تعلن عن ميزة Twitter Circle لمشاركة التغريدات

الوكيل الإخباري - بدأت منصة تويتر بطرح ميزتها المسماة Circle لمزيد من المستخدمين، وذلك بعد أن بدأت باختبارها في وقت سابق من هذا الشهر مع مجموعة محدودة من المستخدمين. وقد تضع هذه الميزة حداً للأشخاص الذين ينشئون حسابات منفصلة للتغريد بشكل خاص.

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وتعمل الميزة إلى حد كبير مثل ميزة الأصدقاء المقربين Close Friends في منصة إنستاجرام التي تم إطلاقها في عام 2018، حيث تمنح المستخدمين فرصة للحد من جمهور تغريدة معينة.



وتتيح ميزة Circle إرسال تغريدات إلى مجموعة معينة من الأشخاص بدلاً من الجدول الزمني بالكامل.



وللتحقق مما إذا كان لديك وصول إلى ميزة Circle، يجب تحديث تطبيق تويتر أو التوجه إلى موقع المنصة في متصفح الويب. وعندما تبدأ بكتابة تغريدة، فإنك ترى قائمة منسدلة في الأعلى تقول “الجميع”.



ومن هنا، يمكنك اختيار Circle لقصر تغريدتك على جمهور محدد، أو يمكنك الضغط على تعديل لإضافة أو إزالة أشخاص من دائرتك. ولن تخطر المنصة المستخدمين إذا أضفتهم أو أزلتهم.

ويمكنك إضافة ما يصل إلى 150 مستخدمًا إلى دائرتك، سواء كانوا يتابعونك أم لا. ويمكنك تعديل القائمة وقتما تشاء.