تويتر تنسخ فيديوهات ردود الفعل من تيك توك

الوكيل الإخباري - أعلنت منصة تويتر أنها تختبر ميزة تسمى اقتباس تغريدة مع رد فعل، حيث يمكنك تضمين نسخة من تغريدة في صورة أو مقطع فيديو بدلاً من مجرد الرد عليها بنص.

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وتقول المنصة إن الميزة قيد الاختبار حاليًا عبر iOS. وفي حال كان لديك حق الوصول إلى الميزة، فإنه قائمة إعادة التغريد تحتوي على زر اقتباس تغريدة مع رد فعل.



ويؤدي النقر فوقه إلى نقلك إلى شاشة حيث يمكنك التقاط صورة أو مقطع فيديو لوضعها فوق التغريدة، أو اختيار واحدة من قائمة الكاميرا.



وقامت واحدة من كبار مدراء المنتج في تويتر بتغريد اقتباس تغريدة مع رد فعل للإعلان. ويتيح ذلك رؤية كيفية ظهور ردود الفعل للمستخدمين.



وتتشابه الميزة لردود الفيديو عبر تيك توك، التي نسختها إنستاجرام مؤخرًا لصالح ميزة Reels.



وأضافت تويتر نفسها أيضًا طرقًا جديدة لمشاركة التغريدات. وقدمت في شهر ديسمبر 2020 إمكانية تضمين تغريدة في رسالة أو قصة عبر سناب شات.



وأعرب بعض مستخدمي المنصة عن القلق من أن ردود الفعل هذه قد تكون وسيلة سهلة للمضايقات.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية