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الأربعاء، 04-08-2021 01:20 م

تويتر تنهي Fleets بعد ثمانية أشهر

يقوم-Twitter-بإغلاق-Fleets-،-وهي-ميزة-تغريدات-منتهية-الصلاحية-1200x900


الوكيل الإخباري - ألغت منصة تويتر ميزة Fleets رسميًا بعد ثمانية أشهر من إطلاقها، وذلك بعد أن أصبح من الواضح أن الميزة المشابهة لسناب شات لا تحظى بشعبية لدى المستخدمين.

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وتمت إزالة ميزة التغريدات المختفية، المصممة للتنافس مع قصص سناب شات وقصص إنستغرام، بعد فشلها في الإنطلاق بالطريقة التي كانت الشركة تأملها.


ولم يدم وقت استخدام Fleets عبر المنصة طويلًا، إذ بدأ اختبارها في العام الماضي، جنبًا إلى جنب مع آخرين مثل Twitter Blue والمتابعين المتميزين، وتم طرحها عالميًا في شهر نوفمبر 2020.

 

وعند الإعلان عن خبر إزالة Fleets في الشهر الماضي، قال الحساب الرسمي للمنصة مازحًا: نحن آسفون أو على الرحب والسعة.


وسمحت Fleets للمستخدمين بمشاركة التغريدات والصور التي بقيت في الجزء العلوي من الخلاصة في تطبيق المنصة لمدة 24 ساعة، على غرار الطريقة التي تبدو بها القصص عبر إنستاجرام وفيسبوك.


وأعلنت الشركة عن خططها لإنهاء Fleets في تدوينة نشرتها الشهر الماضي وقالت: إن المستخدمين لم يتفاعلوا مع الميزة بالطريقة التي توقعتها الشركة.


وأضافت: قمنا ببناء Fleets كطريقة لمشاركة الأفكار العابرة، وكنا نأمل أن تساعد Fleets المزيد من الأشخاص على الشعور بالراحة عند الانضمام إلى المحادثة عبر المنصة، ولكن منذ أن قدمنا Fleets للجميع، لم نشهد زيادة في عدد الأشخاص الجدد الذين ينضمون إلى المحادثة مع Fleets كما كنا نأمل.

 

وكانت الميزة متاحة للمستخدمين عبر تطبيق المنصة لأجهزة أندرويد و iOS، ولم يكن من الممكن إعادة تغريد Fleets أو تلقي ردود عامة، ولكن بدلاً من ذلك كان يجب التفاعل معها من خلال الرسائل المباشرة.


ويمكن للمتابعين الرد على Fleets عن طريق إرسال رسالة مباشرة خاصة، ولكن إذا تابعوا بعضهم بعضًا أو إذا تم ضبط الرسائل الخاصة لصاحب الحساب على أنها مفتوحة للجميع.

 

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

 

 




 

 


 

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