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الجمعة، 23-12-2022 10:30 م

تويتر يطلق ميزة جديدة

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الوكيل الاخباري - أعلن موقع التدوين المصغر "تويتر" إطلاق ميزة جديدة تتيح لكل المستخدمين معرفة عدد الأشخاص الذين شاهدوا التغريدة.

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وكانت هذه الميزة محصورة في السابق لصاحب الحساب على "تويتر".


وفي مطلع كانون الأول الجاري، وعد مالك موقع "تويتر" الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، بإدخال هذه الميزة.


وفي التفاصيل، ذكر حساب الدعم الفني في "تويتر"، الجمعة، ان ميزة "عداد مشاهدات التغريدة" ستكون مرئية في البداية على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي "آي أو أس"، و"أندرويد".


وبالنسبة إلى نسخة "تويتر" على الحواسيب، فسيكون الأمر قريبا، وفقا للحساب نفسه.


وتظهر الميزة الجديدة على شكل رقم مصاحب لرمز على هيئة أعمدة بيانية على يمين التغريدة. ( سكاي نيوز)


 




 

 


 

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