الثلاثاء 10-08-2021
الوكيل الاخباري

توجه حكومي للتسهيل على القطاع الاقتصادي

عالم شهير يحذر من الوباء العالمي القادم

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول العام الهجري

254 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

حادثتان مفجعتان تشعلان مواقع التواصل خلال أقل من 24 ساعة

العثور على جثة أربعيني في محل تنجيد بعمان

الأردن يعزي بضحايا حرائق الغابات في الجزائر

وفاة الفنان المصري عبد الله الشرقاوي- صورة

المسجد الحرام يشهد توافد المعتمرين من داخل السعودية

تخوف أردني من العودة إلى الإغلاقات بعد المؤشر الخطر الذي أعلنته الصحة

الثلاثاء، 10-08-2021 01:13 م

تويتر يطلق ميزة على إزالة متابعين معينين

daf07d61-b83b-4c00-b4a6-ee463aa6b74d


الوكيل الإخباري - تطور منصة تويتر خيارًا جديدًا يتيح لك إزالة متابعين معينين من جمهورك دون منعهم من متابعتك مرة أخرى في المستقبل.

اضافة اعلان


ومن الممكن في الوقت الحالي إزالة متابعين معينين من جمهورك عن طريق حظرهم أولاً مما يزيلهم من مجموعة المتابعة ومن ثم إلغاء الحظر مرة أخرى مما يؤدي إلى إزالتهم بشكل أساسي دون جعل هذا الإجراء علنيًا.


ولكن يبدو أن المنصة تبحث عن خيار لتبسيط هذه المهمة وجعلها سلسلة مثل إزالة متابع.

 

ونشر باحث التطبيق أليساندرو بالوزي عدة لقطات من الخيار الذي قيد التطوير ويمكنك الخيار الجديد من إزالة المتابعين مما يمنعهم من رؤية تغريداتك وذلك بالرغم من أنهم يظلون قادرين على البحث عنك وعن تغريداتك في التطبيق وإعادة متابعتك مرة أخرى إذا اختاروا ذلك.


وبناءً على هذه الأمثلة الأولية، يبدو أن المستخدمين يكونون قادرين على استخدام خيار إزالة المتابعين من خلاصة التغريدات الرئيسية ومن حساب مستخدم محددة مباشرةً، مع عرض خيار إزالة هذا المتابع الجديد في قائمة التغريدات ذات النقاط الثلاث.

 

وكما لوحظ، هناك أوقات قد ترغب فيها في إزالة شخص ما من قائمتك ولكن قد لا ترغب في حظره نتيجة لذلك قد تكون هذه طريقة أقل تصادمية لتجنبهم ومنعهم من مشاهدة تغريداتك المستقبلية.


وقد لا يلاحظون ذلك، ويمكنك الاستمرار دون تفاعلهم معك في المستقبل وإذا لاحظوا أنه تمت إزالتهم، فإن بإمكانك إلقاء اللوم على خطأ ضمن المنصة، مما يقلل من شعور الإنزعاج المحتمل عندما يكتشفون ذلك.

 

ويمكن أن يكون للميزة حالات استخدام وفوائد محددة بالنسبة للعلامات التجارية إذ قد تكون خيارًا مفيدًا بشكل خاص للشركات التي تتطلع إلى تحسين جمهور تغريداتها إذا أردت، على سبيل المثال إزالة الحسابات التي لن تكون عملاء أبدًا ولا تساهم في عمليتك.

 

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
32db81cb-454e-457c-b5b3-f2d6c0db7ab9_16x9_1200x676

استخدام الذكاء الاصطناعي في هجمات الاحتيال

Samsung-Exynos-W920

سامسونج تعلن عن معالج Exynos W920

mebusiness.ae_1532705621

جوجل تشكيلة جديدة من مفاتيح الأمان Titan

اسامي-قروبات-بنات-سناب-شات

سناب شات يحدد سياسته بشأن المعلومات المضللة

الترقية-إلى-ويندوز-11-2

تشغيل ويندوز 11 عبر جهاز ماك أصبح متاحًا

thumbs_b_c_167785f018d643c7a6ed45edc8c2d063

أمازون تمنحك طريقة أسهل لتقديم شكاوى

أخبار متعلقة
391286-383541312

بائعو أمازون يلاحقونك لحذف التقييمات السلبية

تحميل-سبوتيفاي-حساب-بريميوم-مجانا

ويندوز 11 يتكامل مع سبوتيفاي

يقوم-Twitter-بإغلاق-Fleets-،-وهي-ميزة-تغريدات-منتهية-الصلاحية-1200x900

تويتر تنهي Fleets بعد ثمانية أشهر

twitter

تحديث من تويتر يجعل تقنية الصوت الحي أسهل في المشاركة والاكتشاف

mxnk6iwvykg34w8mss5gz4b7w2uh49i4

تويتر تطلق مسابقة للهاكرز جوائزها آلاف الدولارات

F5EB0B48-4172-4D32-AA0E-FF0FE8F88016

أرباح تويتر تفوق التوقعات