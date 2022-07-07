تيك توك تتخلى عن التجارة المباشرة في أمريكا وأوروبا

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن البث المباشر للتسوق في تيك توك لم يجذب جماهير كثيرة ولم تحفز المبيعات، وأن بعض المبدعين المشاركين في مشاريع TikTok Shop انسحبوا من المشروع، ما دفع تيك توك إلى تقليص خطط التجارة المباشرة في أوروبا والولايات المتحدة.



وخططت تيك توك لطرح Shop في ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وكانت تأمل إطلاقها في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، لكنها أخبرت فايننشال تايمز بأنها أصبحت تركز فقط على إنجاح المنتج في المملكة المتحدة، مع استمرار الخدمة في العديد من البلدان في آسيا حيث المفهوم أكثر نضجاً.

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