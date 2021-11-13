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السبت، 13-11-2021 03:34 م

تيك توك تتعاون مع ديزني بشأن تحويل النص إلى كلام

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الوكيل الإخباري - تتعاون شركة ديزني مع منصة تيك توك لإضافة الأصوات الرسمية لشخصياتها عبر العلامات التجارية Star Wars و Marvel و Disney Animation إلى ميزة تحويل النص إلى كلام لتطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير.

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ويتيح لك ذلك قراءة التعليقات التوضيحية الخاصة بك بواسطة شخصيات ديزني المشهورة مثل C-3PO و Chewbacca و Stormtrooper من Star Wars و Rocket Raccoon من Guardians of the Galaxy.

ويتم طرح أصوات الشخصيات الجديدة في التطبيق كجزء من يوم ديزني بلس الترويجي للاحتفال بمرور عامين على الخدمة.

ويمكن استخدام الأصوات بشكل مشابه لأصوات تحويل النص إلى كلام العادية عبر المنصة. وبعد تسجيل مقطع فيديو، انقر على زر النص عبر الشاشة واكتب ما تريد أن تقرأه ميزة تحويل النص إلى كلام.

وبعد ذلك، اضغط على زر تحويل النص إلى كلام لتحديد صوت ولكن بدلاً من مجرد رؤية الإعدادات المسبقة المعتادة التي تقدمها المنصة عادةً، فإنك ترى أصوات ديزني الجديدة.

 

يذكر أن لدى الشركة خمسة إعدادات مختلفة الآن وذلك بعد دعوى قضائية بشأن الصوت الأصلي لتحويل النص إلى كلام في وقت سابق من هذا العام.

وكجزء من الترويج، يتعين عليك فتح أصوات ديزني الجديدة أولاً باستخدام كلمات رئيسية محددة.


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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