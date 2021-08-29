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الأحد، 29-08-2021 02:34 م

تيك توك تحظر تحدي صندوق الحليب الشهير بسبب مخاوف السلامة

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الوكيل الإخباري - حظرت منصة تيك توك تحدي صندوق الحليب الشهير من منصتها بسبب مخاوف من أن المستخدمين المشاركين في هذا الاتجاه قد يتعرضون لإصابات خطيرة.

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وشهد التحدي وضع مستخدمي المنصة صناديق الحليب في شكل هرم ومن ثم يحاولون التسلق على الصناديق غير المستقرة مثل السلالم.


وصرح المتحدث باسم الشركة في رسالة بريد إلكتروني أن المنصة تحظر المحتوى الذي يروج أو يمجد الأعمال الخطيرة.

 

وأضاف أن المنصة تزيل مقاطع الفيديو، وتعيد توجيه عمليات البحث إلى إرشادات المجتمع لتثبيط مثل هذا المحتوى ونحن نشجع الجميع على توخي الحذر في سلوكهم سواء عبر شبكة الإنترنت أو خارجها.

 

وفي معظم مقاطع الفيديو التي تصور هذا الاتجاه، يظهر المستخدمون وهم يقعون على الأرض أثناء محاولة تسلق جانب واحد من الهرم.


ويأتي الحظر بعد أن لجأ العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن مخاوفهم بشأن الاتجاه والخطر الذي يشكله على المشاركين فيه.


ويؤدي البحث عن وسم التحدي عبر التطبيق الآن إلى ظهور إشعار “لم يتم العثور على نتائج وتوضح صفحة نتائج البحث للمستخدمين أن هذه العبارة قد تكون مرتبطة بسلوك أو محتوى ينتهك الإرشادات يعتبر الترويج لتجربة آمنة وإيجابية من أولويات المنصة.

 

ومع ذلك، لا تزال بعض مقاطع الفيديو التي تصور الاتجاه مرئية عبر التطبيق إذا بحث المستخدمون عن تهجئة غير صحيحة للكلمات الرئيسية المرتبطة بالتحدي.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

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