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السبت، 21-05-2022 11:04 ص

تيك توك تخطط لتحرك كبير نحو الألعاب

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الوكيل الإخباري - تجري منصة تيك توك اختبارات حتى يتمكن المستخدمون من ممارسة الألعاب عبر تطبيقها لمشاركة الفيديو في فيتنام، وهو جزء من خطط لتحرك كبير نحو الألعاب.

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ويؤدي عرض الألعاب عبر المنصة إلى زيادة عائدات الإعلانات بالإضافة إلى مقدار الوقت الذي يقضيه المستخدمون في التطبيق، وهو أحد أكثر التطبيقات شعبية في العالم مع أكثر من مليار مستخدم نشط شهريًا.


وتفتخر فيتنام بسكان يتمتعون بالذكاء التكنولوجي مع 70٪ من مواطنيها الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، وهي سوق جذابة لمنصات الوسائط الاجتماعية مثل تيك توك وفيسبوك ويوتيوب.


وتخطط المنصة، المملوكة لشركة بايت دانس الصينية، أيضًا لطرح الألعاب على نطاق أوسع في جنوب شرق آسيا. وقد تأتي هذه الخطوة في وقت مبكر من الربع الثالث.


وقال أحد ممثلي تيك توك إن الشركة اختبرت جلب ألعاب HTML5، وهي شكل شائع من الألعاب المصغرة، إلى تطبيقها من خلال علاقات مع مطوري ألعاب واستوديوهات تابعين لجهات خارجية مثل Zynga. ولكن رفض التعليق على خططها في فيتنام أو طموحاتها الأوسع في الألعاب.


وقال الممثل في بيان: نحن نبحث دائمًا عن طرق لإثراء منصتنا واختبار الميزات والتكامل الجديدة بانتظام التي تحقق قيمة لمجتمعنا.


ومن غير المعروف في الوقت الحالي خطط تيك توك لطرح ميزات الألعاب في الأسواق الأخرى. وبالرغم من أنه يمكن لمستخدمي المنصة مشاهدة الألعاب التي يتم بثها. ولكن لا يمكن للمستخدمين في معظم المناطق ممارسة الألعاب داخل التطبيق.


ويبدو أنه تم إطلاق عدد قليل فقط من الألعاب في الولايات المتحدة، بما في ذلك Disco Loco 3D من Zynga، وهي لعبة التحدي الموسيقى والرقص، إلى جانب لعبة Garden of Good، حيث يزرع اللاعبون الخضروات لحث تيك توك على التبرع إلى منظمة Feeding America غير الربحية.

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

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