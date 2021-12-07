تيك توك تطلق تطبيق TikTok Seller في إندونيسيا

الوكيل الإخباري - أطلقت منصة تيك توك تطبيقًا جديدًا لمجتمعها من البائعين يستفيد من مجموعة ميزات TikTok Shopping. ولكن التطبيق متاح في إندونيسيا في الوقت الحالي.





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ويسمح TikTok Seller، كما يطلق على التطبيق، لمجتمع البائعين في المنصة بإدارة جميع جوانب متجر تيك توك من أجهزتهم المحمولة، بدءًا من التسجيل كبائع في البداية إلى إدارة المخزون والطلبات إلى تحليل أعمالهم عبر الإنترنت، من بين أشياء أخرى.





ويتيح التطبيق أيضًا للبائعين تسجيل الحملات وإدارة عروضهم الترويجية والمشاركة في خدمة العملاء، بالإضافة إلى الوصول إلى المواد التعليمية للبائع.



وأصبح التطبيق متاحًا عبر أجهزة iOS اعتبارًا من 3 ديسمبر. ولكن تم إطلاقه عبر أندرويد في الشهر الماضي.



ووفقًا للبيانات، يحتل التطبيق المرتبة 42 في فئة Top Shopping عبر متجر جوجل بلاي والمرتبة 5 في فئة Top New Shopping. بينما يحتل التطبيق المرتبة 52 في فئة Shopping عبر متجر آب ستور الإندونيسي.



وأكدت المنصة أن التطبيق تم إطلاقه في إندونيسيا حيث تدير الشركة برامجها لتجربة TikTok Shopping وتواصل اختبار مجموعة متنامية من الحلول التجارية.



وقال متحدث باسم تيك توك: نحن نبحث دائمًا عن طرق لتحسين تجربة مجتمعنا ونختبر بانتظام ميزات جديدة تلهم الإبداع وتجلب الفرح وتبتكر التجربة.

وأضاف: وجدت العلامات التجارية عبر منصتنا منفذًا إبداعيًا للتواصل مع الجماهير. نحن متحمسون لتجربة الفرص التجارية الجديدة التي تمكن مجتمعنا من اكتشاف ما يحبونه والتفاعل معه.



وعملت إندونيسيا لبعض الوقت كسوق اختباري للعديد من استثمارات تيك توك في أعمالها التجارية الإلكترونية.



ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى التبني المتزايد للهواتف الذكية في البلاد والتوق إلى الخدمات عبر الإنترنت التي تلبي احتياجات سكانها.



وفي عام 2020، كان نحو 64 في المئة من سكان البلاد يستخدمون الإنترنت من هواتفهم المحمولة. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 81 في المئة بحلول عام 2026.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

