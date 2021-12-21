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الثلاثاء، 21-12-2021 03:07 م

تيك توك متهمة بانتهاك GPL عبر Live Studio

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الوكيل الإخباري - من المفترض أن يستخدم Live Studio، تطبيق البث المباشر الجديد لمنصة تيك توك لنظام التشغيل ويندوز، التعليمات البرمجية من برنامج البث المباشر المجاني OBS Studio.

ولن يمثل هذا عادةً مشكلة عند القيام به بشكل صحيح لأن OBS Studio مفتوح المصدر. ومع ذلك، فشلت تيك توك على ما يبدو في الالتزام بمتطلبات ترخيص OBS Studio.

وتم الكشف عن الموقف عبر تويتر بعد أن نشر المستخدم لقطات شاشة لما يبدو أنه تعليمات برمجية لبرنامج Live Studio.

ويزعم المبرمج الذي أخذ لقطات الشاشة في الأصل أن التطبيق هو نسخة فرعية غير قانونية من OBS Studio. كما يدعي أيضًا أن تيك توك استخدمت OBS Studio ومن ثم وضعت واجهة المستخدم الخاصة بها.

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وكما يشير مستخدم آخر، إذا استفادت المنصة الصينية من التعليمات البرمجية لبرنامج OBS Studio، فإن المنصة مطالبة بجعل التعليمات البرمجية المصدرية متاحة للجمهور وفقًا للإصدار الثاني من رخصة GNU العمومية (GPL).


وإذا فشلت المنصة الصينية في القيام بذلك، فإن OBS Studio من المحتمل أن يتخذ إجراءات قانونية ضد المنصة.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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