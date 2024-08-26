 
الإثنين 2024-08-26 02:57 م
 

 

تيليغرام تنفي انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي

تيليغرام
تيليغرام
الإثنين، 26-08-2024 11:55 ص

الوكيل الإخباري-   قالت منصة تيليغرام للرسائل عبر الإنترنت إنها تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي ولم تنتهك أي لوائح، وذلك في أعقاب القبض على مؤسسها بافل دوروف في فرنسا.

اضافة اعلان


وكانت الشرطة الفرنسية قد احتجزت دوروف في مطار لو بورجيه مساء السبت، بعد وصوله قادماً من أذربيجان، وذلك وسط تحقيق أولي بشأن عدم تعديل تيليغرام والتعاون مع تطبيق القانون بشأن قضايا الاتجار بالمخدرات، والاحتيال، والاعتداءات على الأطفال على منصة التواصل الاجتماعي، وفقاً لوسائل الإعلام .


وقالت تيليغرام في منشور على منصة إكس مساء الأحد إنها "تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي"، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية (دي إس إيه) الذي يهدف إلى ضمان إزالة المنصات للمحتوى غير القانوني من صفحاتها بسرعة.


وتابعت أن "من العبث الادعاء بأن المنصة أو مالكها مسؤولون عن إساءة استخدام تلك المنصة".


وأضافت الشركة أن "دوروف ليس لديه ما يخفيه ويسافر بشكل متكرر في أوروبا".


وطالت تيليغرام منذ فترة طويلة اتهامات بعدم اتخاذ موقف حازم ضد خطاب الكراهية والأنشطة غير القانونية الأخرى. وقالت الشركة إن إجراءاتها في التعديل "تتوافق مع معايير الصناعة" وهي "تتحسن باستمرار".

 

24

 
c4m
gnews

أحدث الأخبار

ملكة جمال مصر 2024

فن ومشاهير تتويج سلمى علي بلقب ملكة جمال مصر 2024

ت

طب وصحة نموذج مبتكر للكشف المبكر عن مرض التوحد

جانب من الاستهداف

فلسطين حماس: المستهدف بقصف صيدا قيادي بالحركة

جانب من الزيارة

أخبار محلية الدعجة يزور مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية

ارشيفية

منوعات ماذا تعرف عن "اليوم العالمي للكلاب"؟

ن

طب وصحة اكتشاف ارتباط بين قضاء الوقت أمام الشاشات في العشرينيات من العمر والنوبة القلبية

بن غفير وغالانت

فلسطين بن غفير يهاجم غالانت ويعدّه منحنيا أمام حماس

تعبيرية

أسواق ومال أسعار النفط تحلق بعد إعلان من ليبيا



 


الأكثر مشاهدة