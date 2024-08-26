تيليغرام تنفي انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي

الوكيل الإخباري- قالت منصة تيليغرام للرسائل عبر الإنترنت إنها تمتثل لقوانين الاتحاد الأوروبي ولم تنتهك أي لوائح، وذلك في أعقاب القبض على مؤسسها بافل دوروف في فرنسا.

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وكانت الشرطة الفرنسية قد احتجزت دوروف في مطار لو بورجيه مساء السبت، بعد وصوله قادماً من أذربيجان، وذلك وسط تحقيق أولي بشأن عدم تعديل تيليغرام والتعاون مع تطبيق القانون بشأن قضايا الاتجار بالمخدرات، والاحتيال، والاعتداءات على الأطفال على منصة التواصل الاجتماعي، وفقاً لوسائل الإعلام .



وقالت تيليغرام في منشور على منصة إكس مساء الأحد إنها "تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي"، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية (دي إس إيه) الذي يهدف إلى ضمان إزالة المنصات للمحتوى غير القانوني من صفحاتها بسرعة.



وتابعت أن "من العبث الادعاء بأن المنصة أو مالكها مسؤولون عن إساءة استخدام تلك المنصة".



وأضافت الشركة أن "دوروف ليس لديه ما يخفيه ويسافر بشكل متكرر في أوروبا".



وطالت تيليغرام منذ فترة طويلة اتهامات بعدم اتخاذ موقف حازم ضد خطاب الكراهية والأنشطة غير القانونية الأخرى. وقالت الشركة إن إجراءاتها في التعديل "تتوافق مع معايير الصناعة" وهي "تتحسن باستمرار".