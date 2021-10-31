تيليغرام يبدأ في عرض الإعلانات في التطبيق

الوكيل الإخباري - أطلقت شركة تيليجرام برنامجًا إعلانيًا جديدًا أطلقت عليه اسم Ad Platform ويتيح الفرصة لعرض الرسائل الدعائية عبر منصة الرسائل الفورية.





اضافة اعلان

ومع ذلك، فإن منصة إعلانات تيليجرام تفعل ذلك مع تطور، وذلك لأن الطريقة التي تعرض بها الإعلانات تكون مختلفة كثيرًا مقارنة بما يحدث في مكان آخر.



وبحسب الشركة، فإن الإعلانات ليست استهدافية. ويعني ذلك أنه لن يتم تصنيف المستخدمين من خلال تتبع نقراتهم وتفضيلاتهم.

ويتمكن المعلنون من اختيار اللغة والموضوع الذي يستهدفونه. ويتم منحهم مجموعة من القنوات التي تتوافق مع هذه الخصائص الديمغرافية الأساسية.



ويتم تقديم نفس الإعلان لجميع المستخدمين في هذه القنوات. لذلك لن يكون هناك أي تنظيم على مستوى المستخدم الفردي.



كما تتم مشاركة الأرباح الناتجة عن هذه الإعلانات بين الشركة وأصحاب القنوات العامة التي تستضيف الرسائل الترويجية.



ويجب أن تكون القنوات المؤهلة لبرنامج Ad Platform عامة ولديها أكثر من 1000 مشترك. لذلك يتم استبعاد جميع القنوات الخاصة تلقائيًا.

وبالإضافة إلى عدم السماح بالاستهداف المباشر، نظرًا لأن المنصة لا تجمع أي معلومات عن المستخدم أو تحلل أفعاله، فإنها لا تسمح بإرسال الإعلانات إلى روابط خارجية.



ووفقًا للمنصة، فإن السبب في ذلك هو التأكد من أن الكيانات الخارجية لا يمكنها تتبع مستخدمي المنصة. وللتأكد من أن الرسائل الدعائية ليست عائقًا ولا تحط من قدر تجربة المستخدم عبر المنصة، تقتصر على 160 حرفًا.



وبالرغم من أن هذا الإعلان قد يكون مفاجأة للبعض، فقد شارك مؤسس الشركة، بافيل دوروف، علنًا خطة تقديم إعلانات عبر المنصة في شهر ديسمبر 2020.



وكما أوضح دوروف بعد ذلك، فقد دعم المنصة ماليًا على مدار الأعوام السبعة الماضية. كما أن نمو قاعدة المستخدمين يدفع بالمشروع إلى إيجاد مصادر إضافية للإيرادات إذا أراد أن يظل مجانيًا للجميع.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

