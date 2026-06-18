الخميس 2026-06-18 02:31 م

تيم كوك يكشف عن توجه لرفع أسعار منتجات أبل

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تعبيرية
 
الخميس، 18-06-2026 09:11 ص

الوكيل الإخباري-   كشف تيم كوك المدير التنفيذي لشركة Apple تعتزم رفع أسعار بعض منتجاتها بسبب ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين.

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ولم يحدد كوك موعد الزيادة أو نسبتها أو المنتجات التي ستشملها، مشيراً إلى أن الشركة حاولت تجنب تحميل العملاء هذه التكاليف، لكن الأمر أصبح صعباً مع استمرار ارتفاع الأسعار.


وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الطلب على رقائق الذاكرة المدفوع بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المكونات الأساسية وضغوط متزايدة على سلاسل التوريد العالمية.

 
 


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