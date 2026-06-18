تيم كوك يكشف عن توجه لرفع أسعار منتجات أبل

ولم يحدد كوك موعد الزيادة أو نسبتها أو المنتجات التي ستشملها، مشيراً إلى أن الشركة حاولت تجنب تحميل العملاء هذه التكاليف، لكن الأمر أصبح صعباً مع استمرار ارتفاع الأسعار.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الطلب على رقائق الذاكرة المدفوع بتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف المكونات الأساسية وضغوط متزايدة على سلاسل التوريد العالمية.
-
أخبار متعلقة
-
الإمارات تحظر منصات التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 15 عاما
-
رغم ذكائه.. GPT-5 يعاني من مشكلة التركيز
-
خبير: أعيدوا تشغيل هواتفكم أسبوعياً
-
ضربة تقنية جديدة من الصين في مواجهة ماسك
-
اعلان بشأن المسلسل الشهير "ماشا والدب"
-
كوالكوم تعلن عصر ما بعد الهاتف
-
ميزات خفية في Google Maps تجعل القيادة أكثر أمانًا وسهولة
-
عدو خفي يستهلك بطارية هاتفك.. خبراء يكشفون الأسباب والحلول