تيم كوك يكشف عن توجه لرفع أسعار منتجات أبل

الوكيل الإخباري- كشف تيم كوك المدير التنفيذي لشركة Apple تعتزم رفع أسعار بعض منتجاتها بسبب ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين.

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ولم يحدد كوك موعد الزيادة أو نسبتها أو المنتجات التي ستشملها، مشيراً إلى أن الشركة حاولت تجنب تحميل العملاء هذه التكاليف، لكن الأمر أصبح صعباً مع استمرار ارتفاع الأسعار.