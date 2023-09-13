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الأربعاء، 13-09-2023 05:09 م

"ثريدز" تحظر جميع عمليات البحث عن "فيروس كورونا"

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الوكيل الاخباري- تعرض تطبيق "ثريدز" المملوك لشركة "ميتا" لانتقادات لاذعة بسبب حظر عمليات البحث عن "فيروس كورونا" و"كوفيد" وغيرها من المعلومات المتعلقة بالوباء.

وأطلق تطبيق "ثريدز" وظيفة البحث الخاصة به الأسبوع الماضي للمستخدمين المقيمين في الولايات المتحدة بالإضافة إلى المستخدمين في كندا والمكسيك والهند والمملكة المتحدة.

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وأكد متحدث باسم "ميتا" لصحيفة "ذي بوست" يوم الثلاثاء أن "وظيفة البحث لا توفر مؤقتا نتائج للكلمات الرئيسية التي قد تعرض محتوى يحتمل أن يكون حساسا. وسيتمكن الأشخاص من البحث عن كلمات رئيسية مثل كوفيد في التحديثات المستقبلية بمجرد ثقتنا في جودة النتائج".

وأدى البحث عن المصطلحات المتعلقة بفيروس كورونا إلى صفحة فارغة تحتوي على نص يقول: "لا توجد نتائج". ومع ذلك، فإن التطبيق يوفر رابطا منبثقا يوجه المستخدمين إلى الموقع الإلكتروني لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

 




 

 


 

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