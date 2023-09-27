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الأربعاء، 27-09-2023 12:08 م

"ثريدز" لن تتحرّك من المركز قبل الأخير حتى عام 2025

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الوكيل الإخباري- تحتل منصّة «ثريدز» التابعة لـ«ميتا» حالياً، التي تشبه منصة «إكس»، مرتبة متدنية في ترتيب منصات وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية، حيث لم تتقدم المنصة المستنسخة من تويتر إلا على منصة Tumblr، وفقاً لعدد المستخدمين في الولايات المتحدة.

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وبحسب توقّعات صادرة عن ثريدز من إنسايدر إنتليجينس، قالت إنّها «تتوقع أن يصل عدد مستخدمي ثريدز إلى 23.7 مليون مستخدم في الولايات المتحدة العام الجاري ، وهو ما يختلف كثيراً عن فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، التي لديها 177.9 مليوناً و135.2 مليوناً و102.3 مليون مستخدم على التوالي».

 

وقالت التوقعات إن أقرب منافس لها وهي منصّة «إكس» التي يمتلكها إيلون ماسك، سيكون لديه 56.1 مليون مستخدم أمريكي في 2023، مما يعني أن «ثريدز» سيكون لها أقل من نصف قاعدة المستخدمين الأمريكيين لتطبيق «اكس».

 

بالنسبة للسوق الأمريكية، قالت شركة التحليل إن «ثريدز» ستستمر في «المرتبة الثانية قبل الأخيرة بين الشبكات الاجتماعية» حتى عام 2025. وتنضم التوقعات الجديدة إلى قائمة متزايدة من تقديرات الجهات الخارجية من شركات تحليل الأجهزة المحمولة مثل سينسور تاور وسيليك ويب التي وثقت أخيراً انخفاض استخدام «ثريدز».

  

البيان

 




 

 


 

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