ثمنها تدمير هاتفك.. 7 أخطاء يومية يقع فيها أغلب المستخدمين

الوكيل الإخباري _ عادة ما يقوم الكثير من المستخدمين بارتكاب العديد من الأخطاء أثناء استخدام هواتفهم بشكل يومي، ما يؤدي الى تدمير الهاتف على المدى الطويل بالاضافة الى انه يتسبب ببطء كبير في أداء الهاتف، و يعمل على تلف البطارية وقصر عمرها .

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تعرف على ابرز الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى تدمير الهاتف :



1- عدم القيام بتحديث الهاتف

قد لا تكون الهواتف القديمة آمنة بما يكفي لحماية بياناتك الشخصية والمالية من أحدث الفيروسات ، وإذا أصيب الهاتف بفيروس، فقد يتمكن المتسلل من الوصول إلى حساباتك المصرفية دون أن تعلم ذلك حتى تنتهي أموالك، لذا يجب دائما المحافظة على تحديث الهاتف.



2- عدم استخدم المصادقة الثنائية لكلمات سر حساباتك الشخصية

وتعتبر ميزة المصادقة الثنائية أو 2FA، والتي عند تفعيلها لفتح التطبيق في كل مرة؛ سيطلب منك الهاتف وضع رقم معين بعد كلمة السر، وبدون هذا الرقم؛ لا يمكن فتح الملفات، وبالتالى يصعب اختراقها، وعند تجاهل هذه الخاصية فإنك تعرض هاتفك للاختراق بشكل متكرر .



3- استخدام الشواحن السريعة على الهواتف العادية

وعند استخدام الشواحن السريعة في الهواتف التى ليست مخصصة للشحن السريع يقوم الشاحن السريع بإيصال مقدار أعلى بكثير من القدر الذى يحتاجه الشحن مما يقلل بدوره من عمر البطارية.



4- الدخول على الإعلانات غير الموثوقة

وأحيانا يقوم المستخدمون بتحميل شئ معين على بعض المواقع التى تحتوى على إعلانات غريبة وغير موثوقة المصدر والتى يمكن أن تؤدى إلى اختراق الهاتف عند القيام بفتح الإعلان، ويجب حظر كل الإعلانت التى تظهر عند البحث عن شئ على الإنترنت، لأن بعض الإعلانات قد يحتوى على روابط خبيثة تدمر الهاتف.



5- شحن البطارية بنسبة 100 %

وبحسب الخبراء فإنه عند شحن البطارية بنسبة 100 % فإن ذلك يؤدى إلى ضعف البطارية وقصر عمرها بشكل ملحوظ ، بالإضافة إلى تلفها بعد فترة قصيرة



6- استخدم كلمات سر قوية وتغييرها باستمرار

تحتوي كلمات المرور القوية على خليط من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز، ويجب أيضًا تغيير كلمة المرور كل شهرين، واستخدام كلمات مختلفة لكل حساباتك، بحيث يكون لدى المتسللين وقت أكثر وصعوبة في الوصول لمعلوماتك.



7- استخدام تطبيقات غير موثوقة

وتعمل التطبيقات غير الموثوقة على اختراق هاتفك وارسال الروابط الخبيثة التى تعمل على اضعاف هاتفك وتدميره بعد فترة كما تعمل على اختراق بيناتك الشخصية .



المصدر : صدى البلد

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