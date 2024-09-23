ثورة جديدة في عالم السيارات الكهربائية

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة هنكل الألمانية عن التعاون مع شقيقتها 4JET المتخصصة في الليزر لتطوير إطارات جديدة ستُحدث ثورة في عالم السيارات الكهربائية.

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وأوضحت هنكل (المعروفة بعلامات تجارية مثل Persil وSchwarzkopf) أن الإطارات الثورية تعتمد على تقنية جديدة تعرف باسم “Direct Foam to Tire”، والتي تتمثل في استخدام "رغوة صوتية" سائلة يتم حقنها في الإطار مباشرةً وتنشيطها باستخدام عملية الليزر الحاصلة على براءة اختراع لشركة 4JET.



وتتمثل مزايا هذه التقنية المتطورة في جعل إطارات السيارات الكهربائية أكثر هدوءًا وراحة، كما أن هذا الحل الرائد يعد أقل تكلفة وصديقًا للبيئة أكثر من حل رغوة "البولي يوريثان" المستخدمة في تقليل ضوضاء الإطارات.

د ب أ