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الإثنين، 27-06-2022 02:38 م

جهود بايت دانس في الألعاب المحمولة تؤتي ثمارها

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الوكيل الإخباري - يظهر الدخول الناشئ لعملاقة الإنترنت الصينية بايت دانس في مجال الألعاب بوادر واعدة مع زيادة الإنفاق عبر ألعابها للهواتف المحمولة خلال العام الماضي حيث تتطلع إلى تحدي منافسيها تينسنت ونيتياس.

وحققت مالكة منصة تيك توك مليار دولار من إنفاق اللاعبين عبر ألعابها للهاتف المحمول بين 21 يونيو 2021 و 20 يونيو 2022، بزيادة قدرها 16٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.

ويتضمن هذا الرقم البيانات من متجري آب ستور وجوجل بلاي. ولكن ليس من متاجر أندرويد التابعة لجهات خارجية في الصين.

وتسعى بايت دانس، المشهور بتطبيق الفيديو القصير تيك توك والنسخة الصينية دوين، إلى التوسع بقوة في الألعاب المحمولة، وهي منطقة سيطرت عليها تينسنت ونيتياس في الصين. وأنشأت بايت دانس في وقت سابق من هذا العام وحدة أعمال مخصصة للألعاب داخليًا.

واستحوذت في العام الماضي على استوديوهات ألعاب كبيرة Moonton و C4، مما ساعد في إعطاء دفعة كبيرة لجهودها في الخارج عن طريق شراء الألعاب الشعبية كجزء من الصفقات.

وكان الجزء الأكبر من إنفاق اللاعبين على الألعاب التي استحوذت عليها شركة بايت دانس. وحققت لعبة Mobile Legends: Bang Bang نحو 317.7 مليون دولار، وهو ما يمثل 32٪ من الرقم السنوي البالغ مليار دولار. وتليها عن كثب في المرتبة الثانية Girls Chronicle: Idle Heroine.

وأحدثت صفقات الشركة بالنسبة لاستوديوهات Moonton و C4 تغييرات ملحوظة. وبنت عملياتها لألعابها بسرعة كبيرة لدرجة أنها أصبحت ناشرًا مهمًا لألعاب الأجهزة المحمولة، لا سيما في الصين وآسيا.

ولا يزال أمامها طريق طويل للحاق بركب الشركات الرائدة في هذا المجال مثل تينسنت ونيتياس. ولكن بايت دانس تتحرك بشكل صحيح.

وللمقارنة بين 21 يونيو 2021 و 20 يونيو 2022، بلغ إجمالي إنفاق اللاعبين عبر ألعاب تينسنت للأجهزة المحمولة 7.9 مليارات دولار على مستوى العالم. في حين بلغ رقم نيتياس 3.1 مليارات دولار، مقارنة ببايت دانس البالغ مليار دولار.

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