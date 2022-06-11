السبت 11-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ارتفاع وفيات كورونا حول العالم إلى أكثر من 6.3 مليون

الجامعة العربية تعقد اجتماعاً استثنائياً لفريق خبراء مكافحة الإرهاب

الأردنيون على موعد مع انخفاض ملموس على الحرارة وزخات امطار الاثنين

بحث التعاون بين زها الثقافي وبلدية عجلون

دورة تدريبية في الطفيلة حول صناعة الأفلام

توضيح حول موعد عطلة عيد الأضحى في الأردن

العثور على جثتين بموقع تحطم مروحية في ايطاليا

المستثمرين الأردنية تناقش تحديات الاستثمار

الهند.. السلطات تعتقل 230 شخصا بتهمة تنظيم أعمال شغب

قانون روسي يمنع ذوي السوابق من قيادة سيارات الأجرة والحافلات

السبت، 11-06-2022 03:35 م

جوجل تبني متصفح أكثر فائدة باستخدام التعلم الآلي

1632459_0


الوكيل الإخباري - تستخدم شركة جوجل تقنيات مثل التعلم الآلي لإنشاء منتجات أكثر فائدة، من تصفية البريد الإلكتروني العشوائي وتحديث الخرائط إلى تقديم نتائج بحث أكثر صلة.

ولا يعتبر متصفح كروم استثناءً، حيث تستخدم الشركة التعلم الآلي ضمن المتصفح لجعل صور الويب أكثر سهولة للأشخاص المكفوفين أو ضعاف البصر.

كما أنها تقوم أيضًا بإنشاء تسميات توضيحية في الوقت الفعلي لمقاطع الفيديو عبر الإنترنت لخدمة الأشخاص الموجودين في البيئات الصاخبة، وأولئك الذين يعانون من ضعف السمع.

ويستمر هذا العمل في المتصفح، وشاركت الشركة بعض تحسينات التعلم الآلي الحديثة والمستقبلية التي توفر تجربة تصفح أكثر أمانًا ويسهل الوصول إليها وأكثر تخصيصًا.

وبحسب جوجل، فإنه يتم تشغيل هذه التحديثات بواسطة نماذج التعلم الآلي عبر الجهاز. ويعني ذلك أن بياناتك تظل خاصة ولن تخرج خارج الجهاز.

وتساعد ميزة التصفح الآمن في جوجل كروم في حماية مليارات الأجهزة كل يوم من خلال إظهار التحذيرات عندما يحاول الأشخاص الانتقال إلى مواقع خطيرة أو تنزيل ملفات خطيرة.

وبدءًا من شهر مارس من هذا العام، طرحت جوجل نموذج تعلم آلي جديد يحدد مواقع الويب التي يحتمل أن تكون ضارة وهجمات التصيد الاحتيالي بمقدار 2.5 مرة أكثر من النموذج السابق – مما يؤدي إلى شبكة ويب أكثر أمانًا وأمانًا.

ولزيادة تحسين تجربة التصفح، تعمل الشركة أيضًا على تطوير كيفية تفاعل الأشخاص مع إشعارات الويب. وتساعد إشعارات الصفحة في تقديم تحديثات من المواقع التي تهتم بها. ولكن قد تصبح المطالبات مصدر إزعاج.

ويتنبأ المتصفح عندما يكون من غير المحتمل منح المطالبات الإذن بناءً على كيفية تفاعل المستخدم سابقًا مع المطالبات مماثلة، وإسكات هذه المطالبات غير المرغوب فيها. وذلك من أجل مساعدة الأشخاص في تصفح الويب بأقل قدر من المقاطعة.

وتخطط الشركة في الإصدار التالي من المتصفح لتضمين نموذج التعلم الآلي الذي يجعل هذه التوقعات تتم عبر الجهاز بالكامل.

اضافة اعلان

 

البوابة العربية للأخبار التقنية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3dc39ced-211e-4f32-adf7-f03371829999

أبرز 5 تطبيقات مجانية لتعلم اللغات على هاتفك

20201123mst_0682-550x366

للمرة الأولى.. إنترنت الأشياء ينجح في تشغيل مصنع ذكي عن بعد

Telegram-Messenger

أفضل مميزات Telegram الجديدة

image

تيك توك تعزز الرفاهية الرقمية عبر أدوات إدارة الوقت

windows-11-ui-1024x576

الحواسيب غير المدعومة تحصل على ويندوز 11

imgid29778

مايكروسوفت تعلن عن مشروع موركروفت

أخبار متعلقة
2022-02-12_2-44-33

جوجل تضع اللمسات النهائية على أندرويد 13

gboard-2-585x332

جوجل تجلب ميزات جديدة إلى لوحة المفاتيح Gboard

هاتف-جوجل-القابل-للطي-قد-تأخر-مرة-أخرى

هاتف جوجل القابل للطي قد تأخر مرة أخرى

شركة-جوجل-1

جوجل تضيف 3 مليارات دولار إلى الاقتصاد في السعودية

google-translate-new-languge-1024x576

ترجمة جوجل تدعم 24 لغة جديدة وتحقق إنجازا جديدا

iStock-1307397540

كيف يمكنك تتبع الهواتف الضائعة باستخدام خرائط جوجل؟