جوجل تحذر مستخدمي Gmail من عدم الموافقة على شروطها الجديدة

الوكيل الإخباري _ حذرت شركة جوجل مستخدمي تطبيق البريد الألكتروني التابع لها Gmail، حيث اشارت الى انهم سيحتاجون إلى قبول أحدث شروط الاستخدام من الشركة الأمريكية، أو قد يخاطرون بفقدان الوصول إلى عدد من الميزات الرئيسية.





ويأتي تحذير جوجل قبل الموعد النهائي لتنفيذ شروطها إجباريا يوم 25 يناير الجاري، وإذا فات على المستخدم التحديث في هذا الموعد سيفقد الوصول إلى بعض الميزات المفيدة التي تقدمها الشركة الأمريكية لمستخدمي "جيميل" مثل الكتابة الذكية وتذكيرات المساعد وتصفية البريد الإلكتروني التلقائية من صندوق الوارد الخاص بك.



وقالت مالكة خدمة البريد الألكتروني العالمية:"إنها قامت بتحديث مطبوعات Gmail الصغيرة لمساعدة المستخدمين على اكتساب المزيد من التحكم في بياناتهم الشخصية والمساعدة في دعم متطلبات الامتثال".





وأوضحت جوجل أن التحديث يوفر للمستخدمين خيارًا بشأن ما إذا كانوا يرغبون في مشاركة بعض البيانات مع الشركة مقابل عمل بعض الميزات داخل التطبيق.





وسيلاحظ مئات الملايين من مستخدمي Gmail، التحذير بشأن الموافقة على التحديثات الجديدة عند تسجيل الدخول إلى الخدمة غدا الموافق 25 يناير، وإذا لما يوافق المستخدم على التنبيه الذي يظهر في صفحة جيميل الرئيسية، سيحرم من بعض الميزات المهمة للخدمة.



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المصدر : صدى البلد



