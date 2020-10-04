جوجل تحذف ميزة مهمة في تطبيق Gmail عن طريق الخطأ

الوكيل الإخباري _ اقدمت شركة جوجل على حذف ميزة مهمة وعنصر رئيسي في تطبيق رسائل البريد الإلكترونى Gmail ، وهى زر تحديد الكل أو All الذي يسمح بالتحكم بمئات الإيميلات الواردة ، وذلك عن طريق الخطأ .
ليتفاجئ العديد من مستخدمى تطبيق Gmail بأن زر تحديد الكل أو All ليس موجودا في قائمة الأدوات الموجودة في التطبيق .
واشتكوا بأنهم كانوا يضطرون للتعامل مع كل إيميل على حدة.
حيث تعمل شركة جوجل على استرجاع الميزة لجميع المستخدمين، وق\د تمكنت الشركة من استرجاع هذه الميزة لبعض مستخدميها .
واشارت شركة جوجل الى انها لم تكن على علم أساسا بالمشكلة إلا أن بعد قيام العديد من المستخدمين بالتبليغ عنها. اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
المصدر : صدى البلد
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