جوجل تحذف ميزة مهمة في تطبيق Gmail عن طريق الخطأ

الوكيل الإخباري _ اقدمت شركة جوجل على حذف ميزة مهمة وعنصر رئيسي في تطبيق رسائل البريد الإلكترونى Gmail ، وهى زر تحديد الكل أو All الذي يسمح بالتحكم بمئات الإيميلات الواردة ، وذلك عن طريق الخطأ .





ليتفاجئ العديد من مستخدمى تطبيق Gmail بأن زر تحديد الكل أو All ليس موجودا في قائمة الأدوات الموجودة في التطبيق .

اضافة اعلان



واشتكوا بأنهم كانوا يضطرون للتعامل مع كل إيميل على حدة.



حيث تعمل شركة جوجل على استرجاع الميزة لجميع المستخدمين، وق\د تمكنت الشركة من استرجاع هذه الميزة لبعض مستخدميها .

واشارت شركة جوجل الى انها لم تكن على علم أساسا بالمشكلة إلا أن بعد قيام العديد من المستخدمين بالتبليغ عنها.





المصدر : صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة







