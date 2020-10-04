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الأحد، 04-10-2020 10:43 ص

جوجل تحذف ميزة مهمة في تطبيق Gmail عن طريق الخطأ

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الوكيل الإخباري _ اقدمت شركة جوجل على حذف ميزة مهمة وعنصر رئيسي في تطبيق رسائل البريد الإلكترونى Gmail ، وهى زر تحديد الكل أو All الذي يسمح بالتحكم بمئات الإيميلات الواردة ، وذلك عن طريق الخطأ . 


ليتفاجئ العديد من مستخدمى تطبيق Gmail بأن زر تحديد الكل أو All  ليس موجودا في قائمة الأدوات الموجودة في التطبيق .

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واشتكوا بأنهم كانوا يضطرون للتعامل مع كل إيميل على حدة. 

حيث تعمل شركة جوجل على استرجاع الميزة لجميع المستخدمين، وق\د تمكنت الشركة من استرجاع هذه الميزة لبعض مستخدميها .

 

واشارت شركة جوجل الى انها لم تكن على علم أساسا بالمشكلة إلا أن بعد قيام العديد من المستخدمين بالتبليغ عنها. 


المصدر : صدى البلد 

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