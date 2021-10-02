جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي ضمن نتائج البحث

الوكيل الإخباري - تعمل جوجل بشكل مستمر على تحسين محرك البحث الخاص بها، والذي أصبح أكثر من وسيلة لإيصال المستخدم بموقع يقدم محتوى ما. بل إنه أصبح قادر على الإجابة على أسئلة المستخدمين بشكل أسرع.





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وقد طرح باندو ناياك، نائب رئيس قسم البحث في جوجل، مثالًا على ذلك بجملة مثل: “هل يمكنك الحصول على دواء لشخص ما من الصيدلية؟”. وذلك السؤال كان يعد تحديًا لمحرك بحث جوجل، حيث إنه كان غير قادر على فهمه.



ولذلك فإن الباحث عن هذه الجملة كان يلقى نتائج من أحد المواقع الذي يوضح إجابة هذا السؤال. لكن الآن أصبح محرك البحث أكثر ذكاءًا. حيث إنه أصبح قادر على فهم الأسئلة من هذا النوع وتقديم إجابات لها.

وقد أوضح ناياك أن السرّ في ذلك هو الذكاء الاصطناعي حيث إن محرك البحث قد أصبح قادر على إجابة هذه الأسئلة منذ فترة طويلة بعدما دمجت جوجل نماذج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة ضمن المحرك. وإلى جانب ذلك فإن جزء كبير من الفضل يذهب إلى أنظمة فهم اللغات الطبيعية، مثل GPT-3.





وخلال 2021 تقوم جوجل بتحديث محركها مرة أخرى. لكن هذه المرة بالاعتماد على جيل جديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وهو الذي يحمل الاسم MUM. وقد كشفت جوجل عنه للمرة الأولى في مايو الماضي ويمكن وصف هذا النموذج بأنه أكبر بألف مرة من الجيل السابق، والذي كان يحمل الاسم BERT.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية