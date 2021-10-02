السبت 02-10-2021
الوكيل الاخباري

وزارة الدفاع التركية تعلن عن شحنة تبرعات للجيش اللبناني

عماوي: العنف ضد النساء ارتفع 33% خلال فترة الحجر

صرخة مدوية من متضرري العمارة المتصدعة في مخيم الحسين

مصر تكشف عن حجم صادراتها من الذهب

وفاة و5 إصابات بحادث تدهور في البلقاء

حدود جابر لـ الوكيل: من تقل أعمارهم عن 5 سنوات لا يخضعون لفحص كورونا

12 وفاة و679 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

البيطار: قطاع الاتصالات أساس التحوّل الرقمي وبحاجة لمزيد من التسهيلات

السفير الكوري يزور مهرجان جرش

تجارة الاردن: معرض الكتاب ساهم بتحريك قطاع النشر

السبت، 02-10-2021 12:23 م

جوجل تستخدم الذكاء الاصطناعي ضمن نتائج البحث

shutterstock_1058815598


الوكيل الإخباري - تعمل جوجل بشكل مستمر على تحسين محرك البحث الخاص بها، والذي أصبح أكثر من وسيلة لإيصال المستخدم بموقع يقدم محتوى ما. بل إنه أصبح قادر على الإجابة على أسئلة المستخدمين بشكل أسرع.

اضافة اعلان

وقد طرح باندو ناياك، نائب رئيس قسم البحث في جوجل، مثالًا على ذلك بجملة مثل: “هل يمكنك الحصول على دواء لشخص ما من الصيدلية؟”. وذلك السؤال كان يعد تحديًا لمحرك بحث جوجل، حيث إنه كان غير قادر على فهمه.


ولذلك فإن الباحث عن هذه الجملة كان يلقى نتائج من أحد المواقع الذي يوضح إجابة هذا السؤال. لكن الآن أصبح محرك البحث أكثر ذكاءًا. حيث إنه أصبح قادر على فهم الأسئلة من هذا النوع وتقديم إجابات لها.

 

وقد أوضح ناياك أن السرّ في ذلك هو الذكاء الاصطناعي حيث إن محرك البحث قد أصبح قادر على إجابة هذه الأسئلة منذ فترة طويلة بعدما دمجت جوجل نماذج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة ضمن المحرك. وإلى جانب ذلك فإن جزء كبير من الفضل يذهب إلى أنظمة فهم اللغات الطبيعية، مثل GPT-3.

وخلال 2021 تقوم جوجل بتحديث محركها مرة أخرى. لكن هذه المرة بالاعتماد على جيل جديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وهو الذي يحمل الاسم MUM. وقد كشفت جوجل عنه للمرة الأولى في مايو الماضي ويمكن وصف هذا النموذج بأنه أكبر بألف مرة من الجيل السابق، والذي كان يحمل الاسم BERT.

 

 المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
img_5e683a1dbf423

محرك بحث جوجل يركز على السياق

1629306495_Samsung-One-UI-Android-apps.png

إزالة الإعلانات من تطبيقات سامسونج

wish-list-feature-finally-available-for-all-on-the-microsoft-store-1541589798955

خطوات لإصلاح مشكلات تطبيق متجر مايكروسوفت

941

افضل تطبيقات الاندرويد لهذا الأسبوع من متجر جوجل بلاي

FB

فيسبوك سيتيح لمستخدمي انستغرام الانضمام لمحادثات ماسنجر الجماعية

Unlock-Android-Phone-If-You-Forget-the-Password-or-Pattern-Lock

حل مشكلة قفل الهاتف الذكي بعد إعادة ضبطه

أخبار متعلقة
Unlock-Android-Phone-If-You-Forget-the-Password-or-Pattern-Lock

حل مشكلة قفل الهاتف الذكي بعد إعادة ضبطه

رسميًا-من-الغد..-قطع-خدمات-جوجل-عن-هواتف-أندرويد-2.3-وهنا-الحل

جوجل تضيف أدوات بحث جديدة مصممة للتسوق من المنزل

الذكاء-الاصطناعي-والمخاوف-منه

مهارات فهم اللغة للذكاء الاصطناعي من جوجل

google-amp-fast-speed-travel-ss-1920-1440x810

جوجل تقرر خفض حصتها من المبيعات في السوق السحابي

0b62e03c-84c8-4c18-abcb-ba6f92c0be6d

جوجل تحتفل بمرور 23 عاما على تأسيسها

3a4b5082-c6b6-4542-8ce1-7ceedc5b8471

شبح Jawbone يعود لمقاضاة آبل وجوجل