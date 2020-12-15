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الثلاثاء، 15-12-2020 12:10 م

جوجل تسمح لموظفيها بالعمل من المنزل حتى سبتمبر 2021

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الوكيل الإخباري _ سمحت شركة جوجل التابعة لشركة ألفابيت لموظفيها بالعمل من المنزل حتى سبتمبر من العام المقبل.

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حيث اختبرت الشركة فكرة "أسبوع العمل المرن" وذلك بمجرد أن يصبح الوضع آمنًا للعودة إلى المكتب، حسبما قال الرئيس التنفيذي ساندار بيتشاي لموظفي الشركة في بريد إلكتروني.


ومن المتوقع أن يعمل موظفو جوجل ثلاثة أيام على الأقل فى الأسبوع من المكتب، مع العمل من المنزل فى الأيام الأخرى، وفقًا لتقرير الصحيفة.


وقال بيتشاي في رسالة البريد الإلكتروني: "نحن نختبر فرضية أن نموذج العمل المرن سيؤدي إلى إنتاجية وتعاون ورفاهية أكبر".


المصدر : اليوم السابع 



 




 

 


 

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